Ukrayna'dan kaçış; kafileyle İstanbul'a geldiler
Rusya'nın saldırılarının ardından sivillerin Ukrayna'dan tahliyeleri devam ediyor. 15 Temmuz Otogarı'na ulaşan kafilede bulunan kadının sadece kedisi ve özel eşyaları ile gelmesi, yaşanan zorlu koşulları gözler önüne serdi.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından, ülkede yaşayan sivillerin kaçışları devam ediyor. Son olarak Başkent Kiev'den kalkan ve aralarında Türk vatandaşlarının yanı sıra çok sayıda Ukraynalı yolcunun bulunduğu kafile, dün gece saat 23.30 sıralarında İstanbul Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na ulaştı. Ukrayna'dan dönenler arasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Kadın Futbol takımında oynayan milli futbolcu Didem Karagenç'in yakını da vardı. Savaştan kaçarken sadece kedisini alabilen akrabasını almaya gelen Karagenç, yaşananlar yüzünden üzgün olduklarını belirtti.
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