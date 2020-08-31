Veli Ağbaba'dan Erdoğan'a: 'Evleri başına yıkılan halkın başına 'keyif çayı' fırlatıyor
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sel felaketinin yaşandığı Giresun'da miting düzenleyip ‘keyif çayı’ dağıtmasına tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Giresun’u ziyaret etti. Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Giresun Dereli ilçesindeki incelemelerinin ardından yurttaşlara hitap etti.
Konuşmasını sonlandıran Erdoğan, ‘Rize’nin keyif çaylarından ikram edin’ diyerek, otobüsün üzerinden yurttaşlara ‘keyif çayı’ dağıttı. Görüntülerin ardından CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba yaşanan duruma tepki gösterdi.
Twitter üzerinden paylaşım yapan Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:
''Evleri başına yıkılan halkın başına "keyif çayı" fırlatıyor.''
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