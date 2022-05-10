Yumurta pişirirken kendini yakan kadının oğlu: 'Her tarafından ateş fışkırıyordu'

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Edirne’de yumurta pişirirken kendini yakan kadın, hastaneye kaldırıldı. Kadının oğlu korku dolu anları anlattı.

İHA
10 Mayıs 2022 Salı, 11:02

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/yumurta-pisirirken-kendini-yakan-kadinin-oglu-her-tarafindan-ates-fiskiriyordu-1934443

İHA EDirne

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