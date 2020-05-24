Yunan sahil güvenlik botundan Türk yatına taciz ateşi

24 Mayıs 2020 Pazar, 14:47

Yunan Sahil Güvenlik botlarında görevli asker, geçen perşembe gecesi, Aydın'ın Didim ilçesinden Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Göcek limanına gitmek için yola çıkan Türk yatına taciz ateşinde bulundu.



Yunan Sahil Güvenlik botunun önce havaya ateş ederek, ardından telsiz anonsu ile İstanköy (Kos) adası limanına girmeye zorlandıklarını belirten yatın kaptanı evli ve 2 çocuk babası Ferhat Koray, "Havaya taciz ateşi açıp bizi Yunan sularına girmeye ve durmaya zorladılar, oysaki Türk karasularında seyrediyorduk. Plastik mermi kullandıklarını anladık. Olayı cep telefonu ile videoya çektik. Bodrum'a doğru sonrada Datça'ya yolumuza devam ettik. Datça'yı geçince bu kez sabaha 06: 00 sıralarında Sömbeki (Simi) adasından gelen Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından havaya ateş edilerek ikinci kez tacize uğradık. Oysaki hep kendi sularımızda ve kıyılarımıza yakın seyrediyorduk" dedi.



Taciz ateşinin ardından Türk Sahil Güvenliğine bilgi verdiğini açıklayan kaptan Koray, sözlerini şöyle sürdürdü;"Bu esnada tekrar Türk sahil güvenliğine bilgi verdim. Bilginin akabinde devamlı Sahil Güvenlik tarafından arandım. Halimi hatırımı, yaralı olup olmadığımı sordular. Teknede iki kişiydik. Datça Limanı'na girerek Sahil Güvenliğe bilgi verdik. Tutanak tutuldu. Bunun akabinde plastik mermilerden tekneye zarar gelip gelmediğini öğrenmek için teknede kontrol yapıldı"



Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramazan Bayramı nedeniyle İskenderun'da Deniz Üs Komutanlığı ve Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli Barbaros Firkateynini ziyaret etti. Akar, ziyareti sırasında Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tahriklerine sert tepki göstererek, "İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize, sabrımıza rağmen son günlerde Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir" dedi.