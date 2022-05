Zamlara böyle isyan etti: 'Beni idama bile götürseler...'

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 18:57

Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da yapılacak olan 'Milletin Sesi' mitinginin İstanbul'da yapılacağını duyurmuştu. Binlerce yurttaş Maltepe'de bir araya geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından önce yurttaşlar kürsüde söz aldı.

"İDAMA DA GÖTÜRSELER..."

65 yaşında çalışmak zorunda kalarak bulaşıkçılık yapan Nazife Canoğlu ise şöyle konuştu:

“Cümleten hoş geldiniz, saygıyla önünüzde eğiliyorum. 3 dakikanızı alacağım beni affedin bağışlayın. On senedir her şeyim bitti, şu anda herkes denizde yüzüyor; benim gibiler karaya, kuma vurdu. Neden diye sormuyoruz? Biz koyun gibi bir milletiz, affedersiniz ırk ayrımı yapmıyorum, hiç kimseye yapmadım, bu yaşıma getirdi annem babam beni. Hepinizi seviyorum fakat 2 senedir bana gelen yardımlarla ayakta duruyorum. Benim eşim, tek bir emekli 3 bin lira maaşı var, bin 600 lirası kira, bin lirası faturalar, geri kalanı siz hesap edin nasıl geçineceğimi, bana sorun. Benim her iki kalçamda platin var, ama beni idama da götürseler aynı laflarımı, bütün başımıza gelenleri söyleyeceğim.

"KAPIMIZIN ÇALINMASINI İSTİYORUZ"

Önce Türk vatandaşının halini hatırını soracak bir devlet istiyoruz biz, istediğimiz bu. Biz garibanların bizi sormasını, kapımızın çalınmasını istiyoruz. Biz nasıl oya koşuyorsak aynı vaziyet bize koşmasını bekliyoruz. Biz gerektiği kadar bütün hizmetlerimizi zaten yapıyoruz ama bu sene tamamen karaya vurmuş durumdayım, artık burama kadar geldi, yeter diyorum bir ekmek 5 lira biz bunu alamıyoruz. Bir kilo unu alamıyoruz, akşamdan sabaha zam olur mu? Ben bütün hükümetleri yaşadım. Ama hiçbir zaman böyle bir zam, pahalılık görmedim.

"ŞU MİKROFONU BEN 20 SENEDİR BEKLİYORDUM"

Makarnaya hasretsem Türkiye’de yaşamam gerekiyor, yeter hep yabancılar yabancılar; hiçbir zaman ırk ayrımı yapmıyorum ama şunu demek istiyorum; gelin doğru yolumuzu kendimiz bulalım. Kendi hakkımızı lütfen kendimiz arayalım, biz bunları başa getiriyorsak onlar da bizim hakkımızı korusunlar. Şu mikrofonu ben 20 senedir bekliyordum. Kendi yolumuzu kendimiz çizelim.”