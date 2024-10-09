JOFFREY BARATHEON (GAME OF THRONES)

Joffrey Baratheon, "Game of Thrones" serisinde yer alan zalim ve kibirli bir karakterdir. Westeros’un Yedi Krallığı'nın genç kralı olan Joffrey, tahta oturduğunda acımasız kararlar ve zalimce eylemlerle tanınır. İktidar hırsı, zayıf karakteri ve merhametsizliği, onu hem halkı hem de ailesi tarafından nefret edilen biri haline getirir. Ailesinin gücü arkasında olsa da, zayıf liderlik vasıfları ve dengesiz davranışları, onu tarih boyunca en nefret edilen kurgusal karakterlerden biri yapmıştır.