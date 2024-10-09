Şeytanlıkta derece yapan kurgusal karakterler: Bu sinema karakterleri tarihin en kötü yazılan figürleri!
Bazı sinema karakterleri, şeytanlıkta sınır tanımayarak akıllarda unutulmaz figürler olarak yer edindi. Bu kötü yazılmış karakterler, tarihin en karanlık tarafını temsil eden şeytani zihinlerin ürünü olarak öne çıkıyor.
Sinema dünyasında, kötülük teması üzerine kurulu sayısız karakter yaratıldı. Ancak bazı karakterler var ki, şeytanlıkta sınır tanımayarak adeta tarihe geçti. Akıllardan çıkmayan kötü niyetli eylemleri ve acımasız tavırlarıyla bu karakterler, izleyicilerin unutamadığı figürler haline geldi. İşte, sinema tarihinin en kötü yazılmış, şeytanlıkta derece yapmış kurgusal karakterleri!
JOKER (BATMAN)
Joker, DC Comics’in en ünlü ve şeytani karakterlerinden biridir. Gotham şehrinin karanlık suçlusu olarak Batman’in baş düşmanı olan Joker, anarşi ve kaos yaratmayı kendine misyon edinmiştir. Genellikle yüzüne sürdüğü beyaz boya, yeşil saçları ve sinsi gülüşüyle tanınır. Karakterin en dikkat çeken özelliklerinden biri, motive edici net bir amacı olmadan sadece kaos yaratmak istemesidir. Joker, zamanla sinema dünyasında da en başarılı ve korkutucu kötü karakterlerden biri haline gelmiştir.
DARTH VADER (STAR WARS)
Darth Vader, "Star Wars" evreninin en ikonik kötü karakterlerinden biridir. Asıl adı Anakin Skywalker olan Darth Vader, Jedi olarak başladığı yolculuğunda karanlık tarafa geçerek Sith Lordu olmuştur. Güçlü bir savaşçı ve stratejist olan Vader, Galaktik İmparatorluk için önemli bir figürdür. Karakter, derin içsel çatışmalar ve trajik geçmişiyle de bilinir, özellikle oğlu Luke Skywalker ile olan karmaşık ilişkisi hikâyeye büyük bir duygusal derinlik katar.
ANTON CHIGURH (NO COUNTRY FOR OLD MAN)
Anton Chigurh, Cormac McCarthy'nin "No Country for Old Men" adlı romanında ve Coen Kardeşler'in aynı isimli filminde yer alan soğukkanlı bir suikastçıdır. Chigurh, kendine has bir ahlak anlayışına sahip, acımasız ve merhametsiz bir karakterdir. Rastgele kararlar alırken şans faktörüne, özellikle yazı tura atma yöntemine başvurur. Javier Bardem’in canlandırdığı bu karakter, karizması ve ürkütücü duruşuyla sinema tarihinin en unutulmaz kötü karakterlerinden biri olarak kabul edilir.
JOFFREY BARATHEON (GAME OF THRONES)
Joffrey Baratheon, "Game of Thrones" serisinde yer alan zalim ve kibirli bir karakterdir. Westeros’un Yedi Krallığı'nın genç kralı olan Joffrey, tahta oturduğunda acımasız kararlar ve zalimce eylemlerle tanınır. İktidar hırsı, zayıf karakteri ve merhametsizliği, onu hem halkı hem de ailesi tarafından nefret edilen biri haline getirir. Ailesinin gücü arkasında olsa da, zayıf liderlik vasıfları ve dengesiz davranışları, onu tarih boyunca en nefret edilen kurgusal karakterlerden biri yapmıştır.
JOHN DOE (SE7EN)
John Doe, 1995 yapımı "Se7en" filminde yer alan psikopat bir seri katildir. Kevin Spacey'nin canlandırdığı bu karakter, yedi ölümcül günah temasına dayanarak kurbanlarını seçer ve onları bu günahlara uygun şekilde öldürür. John Doe, zekâsı ve planlı yapısıyla dikkat çeker, ahlaki mesajlar vermeye çalışırken işlediği korkunç cinayetlerle izleyicileri şok eder.
YAGAMI LIGHT (DEATH NOTE)
Yagami Light, "Death Note" anime ve manga serisinin baş karakteridir. Zeki, hırslı ve başarılı bir öğrenci olan Light, gizemli bir defter olan "Death Note"u bulduktan sonra dünyanın en güçlü figürlerinden biri haline gelir. Bu defter, ismi yazılan kişiyi öldürme gücüne sahiptir ve Light, bu gücü kullanarak dünyayı suçlulardan temizlemeyi amaçlar. Ancak zamanla adalet anlayışı sapkınlaşır ve Light, acımasız ve diktatörce bir figüre dönüşerek "Kira" kimliğiyle tanınır.
MEGATRON (TRANSFORMERS)
Megatron, Transformers evreninin en ünlü kötü karakterlerinden biridir ve Decepticon'ların lideridir. Zeki, acımasız ve güce aç olan Megatron, galaksiyi ele geçirme ve Autobot'ları yok etme amacını güder. Güçlü bir savaşçı ve taktiksel bir lider olarak, çoğunlukla Optimus Prime ile olan destansı mücadelesiyle tanınır. Karakter, sayısız film, dizi ve çizgi roman serisinde yer almış, Transformers evreninde kötülüğün sembolü haline gelmiştir.
RAMSAY BOLTON (GAME OF THRONES)
Ramsay Bolton, "Game of Thrones" evreninin en acımasız ve sadist karakterlerinden biridir. Bolton Hanesi'nin gayrimeşru oğlu olarak dünyaya gelen Ramsay, sadist eğilimleri ve işkenceye olan tutkusu ile tanınır. Özellikle Theon Greyjoy’a yaptığı işkencelerle hafızalara kazınmıştır. Güç elde etmek için her türlü zulmü ve ihaneti göze alan Ramsay, hem zekası hem de acımasızlığıyla düşmanlarını korkutmuş ve izleyicilerde büyük nefret uyandırmıştır. Dizinin en nefret edilen kötü karakterlerinden biridir.
İlgili Haberler
- Dünyanın en iyi 10 futbol sahası: Bu stadyumlar görkemli yapılarıyla göz dolduruyor!
- The Guardian derledi... Türkiye hakkında yazılmış en iyi 5 kitap
- En iyi seri katil filmleri: Sinemanın en tüyler ürpertici seri katil filmleri...
- En iyi sürpriz sonlu filmler: Bu filmlerin bıraktığı etkiden en az 3 gün kurtulamayacaksınız!
En Çok Okunan Haberler
-
- Semih Çelik’in arkasındaki gizemli kişi ortaya çıktı
- Ünlü köfte zincirinde 'domuz eti' skandalı
- Adana halinin cuma günü kapatılmasına karar verildi
- Atatürk Anıtı'na balyozla saldırı!
- DNA sonucuna Rezan Epözdemir'den ilk yanıt
- Cem Garipoğlu’nun ailesinden açıklama geldi!
- 'Alnınızı karışlamazsam namerdim!'
- Yakınlarını görüntülü arayarak intihar etti!
- 'İyi hal' kalkacak mı?
- Mezardaki DNA Cem Garipoğlu'na ait çıktı