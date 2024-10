Şeytanlıkta derece yapan kurgusal karakterler: Bu sinema karakterleri tarihin en kötü yazılan figürleri!

ANTON CHIGURH (NO COUNTRY FOR OLD MAN)

Anton Chigurh, Cormac McCarthy'nin "No Country for Old Men" adlı romanında ve Coen Kardeşler'in aynı isimli filminde yer alan soğukkanlı bir suikastçıdır. Chigurh, kendine has bir ahlak anlayışına sahip, acımasız ve merhametsiz bir karakterdir. Rastgele kararlar alırken şans faktörüne, özellikle yazı tura atma yöntemine başvurur. Javier Bardem’in canlandırdığı bu karakter, karizması ve ürkütücü duruşuyla sinema tarihinin en unutulmaz kötü karakterlerinden biri olarak kabul edilir.