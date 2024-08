'Godfather 2'nin yıldızı John Aprea, 83 yaşında hayatını kaybetti

Yayınlanma: 19.08.2024 - 12:20

Güncelleme: 19.08.2024 - 12:20

"Godfather" (Baba) üçlemesinde ve diğer filmlerde dolandırıcıları canlandıran ve daha sonra ‘Full House’ sitcomunda popüler bir karakterin katı ama sevgi dolu babası olarak kısa bir süre görünen aktör John Aprea 83 yaşında hayatını kaybetti.

Menajeri Will Levine'e göre Aprea 5 Ağustos'ta Los Angeles'taki evinde öldü. Ölüm nedeni açıklanmadı.

John Aprea, ikonik mafya ailesi başyapıtının ikinci bölümü olan "The Godfather, Part II "de (Baba 2) (1974) ciddi bir gangster olan Salvatore 'Sal' Tessio'nun genç bir versiyonunu canlandırdı.

Aprea, "The Godfather "daki Michael Corleone rolü için Al Pacino'ya karşı kaybetmişti. Ama Tessio rolü kariyerinin başlamasına yardımcı oldu.

Aktör Clint Culp'la 2019'da yaptığı bir röportajda, "Sanırım her şeyi değiştiren kredi buydu" dedi.

1987'den 1995'e kadar süren ABC'nin popüler aile sitcomu “Full House ‘un birkaç bölümünde, John Stamos'un ’Jesse Amca” olarak bilinen karakteri Jesse Katsopolis'in babası ve bir ilaçlamacı olan Nick Katsopolis'i canlandırdı.

JOHN APREA KİMDİR?



John Aprea 4 Mart 1941'de Englewood, NJ'de doğdu. Birkaç yıl ailesiyle birlikte anne ve babasının memleketi olan İtalya'ya taşındıktan sonra New Jersey'e geri döndü.

Aprea, 1968'de Hollywood'a gitmeden önce oyunculuğa devam etmek için 1960'larda New York'a taşındı. İlk çıkışını Steve McQueen ile 1968 yapımı suç gerilimi “Bullitt” filminde bir katili canlandırarak yaptı.

Bay Aprea 2019'daki röportajında, başlangıçta filmdeki başka bir aktörün benzeri olarak rol aldığını söyledi. Ama ekip daha güçlü bir görsel ikiz bulmuş. Bay Aprea, çekimler bitmek üzereyken sahnesi için çağrıldığını söyledi.

Aprea'nın diğer filmleri arasında Connecticut'ta geçen 1975 yapımı gerilim filmi "The Stepford Wives"; rock organizatörü ve yapımcı Bob Marcucci'nin hayatını konu alan 1980 yapımı "The Idolmaker"; kentsel şiddet üzerine 1991 yapımı bir suç draması olan "New Jack City" ve 1962 yapımı politik gerilimin 2004 yapımı yeniden çevrimi olan "The Manchurian Candidate" yer aldı.