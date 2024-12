Time dergisi 'Yılın İkonu'nu seçti

Yayınlanma: 12.12.2024 - 17:41

Güncelleme: 12.12.2024 - 17:41

50 yıllık müzik kariyerine son verme kararı alan Grammy ödüllü şarkıcı Elton John, Time dergisi tarafından "Yılın İkonu" ödülüne layık görüldü.

Derginin 2024 yılı kapağında yer alan 77 yaşındaki efsane sanatçı, özel hayatı, inancı ve merhum annesiyle olan ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Elton John, müzik tutkusunun hala devam ettiğini vurgulayarak, "Yeni bir plak, yeni bir kitap, yeni bir fotoğraf almanın heyecanını hiç kaybetmedim" ifadelerini kullandı.



Sanatçı, bir daha asla müzik yapmamak ile bir daha asla müzik dinlememek arasında seçim yapmak zorunda kalsaydı, dinlemeyi seçeceğini belirtti.



ELTON JOHN KİMDİR?

Elton John, pop ve rock müziğin en ikonik isimlerinden biri olarak kabul edilen İngiliz şarkıcı, piyanist ve bestecidir. 25 Mart 1947'de İngiltere'nin Pinner kentinde doğan Elton John, gerçek adıyla Reginald Kenneth Dwight, 50 yılı aşkın müzik kariyerinde dünya çapında 300 milyondan fazla albüm sattı.

Kariyerine 1960'ların sonunda başlayan John, Bernie Taupin ile kurduğu ortaklık sayesinde "Your Song," "Rocket Man," "Tiny Dancer" ve "Candle in the Wind" gibi unutulmaz şarkılara imza attı. Sahne kostümleri ve enerjik performanslarıyla müzik dünyasında bir ikon haline gelen sanatçı, 1994 yılında Rock and Roll Hall of Fame'e kabul edildi.

Elton John, yalnızca müzikte değil, hayırseverlikte de önemli bir figürdür. 1992 yılında kurduğu Elton John AIDS Foundation, HIV/AIDS farkındalığını artırma ve hastalığın önlenmesi için küresel çapta çalışmalar yürütmektedir.

Grammy, Oscar, Tony ve Altın Küre ödüllerine sahip olan Elton John, müzik tarihindeki en başarılı sanatçılardan biri olarak gösteriliyor. 2023 yılında görme kaybı nedeniyle müzik kariyerini sonlandırma kararı alan sanatçı, 2024'te Time dergisi tarafından "Yılın İkonu" ödülüne layık görüldü.