28 Şubat 2025 Cuma

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kasım ayında AKP Batman Merkez İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “1940’lı yılları hatırlayın, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kuranıkerim öğrenmesini yasaklamakla geçti. Sizin laiklikten anladığınız bu! Siz bunları üzerinde hiç düşünmeden laikliğin gereği olarak yaptınız. O zaman sizin laiklikten anladığınız şey ile benim anladığım şey aynı değil” ifadelerini kullanmıştı.

Oysa bu paragrafta, onun, kendisinin laiklikten ne anladığını açıklaması gerekirdi. Ona yanaşmıyor. Öyle bir yola koyulduğunu dile getirirse biliyor, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetle oluşturulan çağdaş değişime yönelik girişimlerine karşı çıkıp kendisinin, okulları nasıl camiye çevirmeye çalıştığına da değinmesi gerekecektir.

SORGULAMA

Toplumlarda değişim eskileri yenilemekle değil, çağın gelişimlerini toplum çapında uygulamaya koymakla gerçekleştirilir. Milli eğitim gibi ülkenin kültür kaynağı olan bir bakanlığın sorumluluğunu taşıyanlar, açıklamalarını söylentileri öne sürerek değil, gelişimi çağdaş kalıcı gerçeklerle besleyen bir eğitim düzeni kurmakla yerine getirmesi gerekir ki, ne yazık ki onun amacı buna yatkın değildir.

Batman konuşmasında dile getirdiği, onun, söylentileri gerçek yerine koyup uygulaması, toplumda gelişimi sağlama yerine, gelişmenin önünü keserek toplumu çağın gerisine atması, belki de açığa vurmadığı amacıdır.

Ama zaman ona uymaz, tam tersine gelişimlerle kendine uydurur. Hiç umulmadığı bir gün, konuyu özünden kavrayan aydın biri çıkar, ona anlattıklarının gerçekle bağdaşmadığını, uydurma söylentilerle bir yere varılamayacağını, etkili sorularla yüzüne vurur.

İŞTE ÖRNEK!

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, TBMM’de verdiği soru önergesinde, Tekin’e, şu soruları yönetti:

- Ülkemizde 1940’lı yıllardan itibaren kaç cami ahıra çevrilmiştir? Ahıra çevrilen camilerle ilgili elinizde veri bulunmakta mıdır? Ülkemizde ahıra çevrilen camiler nerelerdedir? Ahıra çevrilen camilerin yerine yenisi yapılmış mıdır?

- Görev tanımı, eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve olanaklarından eşit derecede yararlanabilmesini teminat altına alan politika ve stratejilerin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, belirlenen politikaları uygulamak, uygulanmasını izlemek ve koordine etmek olan siz milli eğitim bakanı, bu iddianızı hangi tarihi belgeye dayandırarak dile getiriyorsunuz?

- İddialarınızı bir belgeye bağlı olarak dile getirdiyseniz, ahıra çevrilen camilerle ilgili verileri, kamuoyu ile paylaşmayı düşünür müsünüz?

BAKANIN YANITLARI

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Meclis’te camilerin ahıra çevrildiğini iddia eden soru önergesine tek cümle ile yanıt verdi:

Amacı dışında kullanılan camilere ilişkin bilgiler; TBMM tutanaklarında, Resmi Gazete’de yayımlanmış kanunlarda, bilim insanlarının makalelerinde ve konuya ilgi duyan araştırmacıların çalışmalarında mevcuttur.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, laiklikle ilgili bilgiler aktarırken, bu camilerin nerede olduğu, bu şekilde kaç cami olduğu konusunda ise herhangi bir açıklama gereğini duyuyor mu?