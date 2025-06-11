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Ders çıkaralım
Adnan Dinçer
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Ders çıkaralım

11.06.2025 04:00
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İspanya-Portekiz UEFA Uluslar Ligi finalinde futbol olarak umduğumuzu İspanya tarafında bulamadık. Çünkü maçın yıldızı olan Nuno Mendes, hücum performansının yanı sıra Lamine Yamal’ı çok iyi marke ederek alan bırakmadı. Cristiano Ronaldo’nun fırsatçılığıyla beraberliği yakalayan Portekiz maçı uzatmaya götürüp penaltılarla kazandı.

Bu tür maçlarda şunu görüyoruz: Futbolumuz, yabancı oyunculara verilen büyük paralara rağmen istediğimiz seviyeye gelmedi. Bugüne kadar Dünya Kupası’nda, Avrupa Şampiyonası’nda, Uluslar Ligi’nde final oynayamayışımızın ızdırabını yaşadık. Bu kadar yatırım yapılsa da futbolun sahada oyuncular tarafından oynandığı gerçeğini unutuyoruz. Uluslar Ligi’nden alacağımız en önemli ders buralarda olmamız gerekliliğidir. Ronaldo, gençlerin daha çok koştuğu karşılaşmada gol atmasına rağmen etkisiz performansıyla yaşı nedeniyle dikkat çekti. Ama gençlerin karşısında gol atmanın kolaylığı ve gol pozisyonlarında bulunacağı yer konusunda önemli görüntüler verdi. Üçüncülük maçında ise Mbappe’nin performansı takdire değerdi. Almanya’nın etkili oyunu taraftarlarını memnun etse de VAR’a takılmaları ve şanssızlıkları Ter Stegen’in performansını gölgeledi. Kulüplerimiz transfer yaparken bütçelerini çok dikkatli harcamalı ve geleceği olan oyunculara yönelmeli. Ancak o şekilde dünya futboluyla çekişebiliriz.

İlgili Konular: #ders

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