05 Mayıs 2025 Pazartesi

Mert Müldür’ün verdiği hatalı pas sonucu golü atan Beşiktaş ilk yarıyı önde kapattı. İkinci devre Mert Günok’un kurtarışları Fenerbahçe’nin maçı çevirmesini engelledi. Sarı-Lacivertliler özellikle Talisca’nın şutlarıyla zorlamasına rağmen aradığı golü bulamadı. Beşiktaş önceki karşılaşmalara oranla kazanmak için yüksek bir mücadele gösterdi. Sonuç ne olursa olsun unutulmamalıdır ki mücadeleyi antrenör değil sahadaki oyuncular verir. Bu anlamda Solskjaer’in Beşiktaş’ı, Mourinho’nun F.Bahçe’sinden daha üstündü. F.Bahçe’de artık gemi su alıyor. Mourinho da çare olmadı, taraftar isyanda, kongre kaçınılmaz gibi!