Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak Aziz Yıldırım’dan devraldığı bayrağı yaptığı yatırımlarla dalgalandırmaya çalışırken Sarı-Lacivertliler Euroleague’de ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Bu büyük başarı asla küçümsenmemeli. Zaferde aslan payının başantrenör Sarunas Jasikevicius’a ait olduğu unutulmamalıdır. Taraftarlarla arası açık olan Ali Koç’a kongre öncesi bu durum olumlu dönse de unutulmamalıdır ki futbolda yaptığı yatırımların karşılığını alamadığından dolayı ve Fenerbahçe büyüklük hüviyetinde bir mücadele göstermediği için Euroleague zaferi yönetimin uzun vadeli olumsuz performansını gölgelememelidir.

Futbolda son bir şans talebiyle kongreye gidecek olan Ali Koç’un planı bir önceki kongreyi kazanmasını sağlayan hamleyle getirdiği Jose Mourinho’yla devam etmek gibi görünüyor. Sezon başında transferde geç kalan, yanlış oyuncu tercihleri yapan Mourinho, önümüzdeki yıl daha cesur ve net hamlelerde bulunarak çıkışa geçecek takımı yaratma arzusunda olmalı. Her zaman belirttiğim gibi futbolu oyuncular oynar. Antrenör değil! Antrenör değiştirmek çözüm olmayacağı gibi aynı hataların yapılmasına sebep olabilmektedir.

Beşiktaş ise Immobile gibi yaşı ve dönemi geçmiş futbolcularla oynamak yerine kendi genç isimlerine önem vermeli. Siyah-Beyazlılar, hem altyapısından hem de Türkiye’deki diğer kulüplerden genç oyunculara yatırım yaparak onlara forma şansı tanımalı. Unutulmamalıdır ki Beşiktaş büyük kulüp olma kimliğini bu şekilde kazanmıştır. Geçmişte olduğu gibi çağdaş eğitime önem vererek genç ve yerli oyuncuların daha çok forma şansı bulmasını teşvik etmeliyiz. Galatasaray bu ortamda rakiplerinden Okan Buruk ve yönetimle bir adım önde kalmayı başararak şampiyonluk ipini bu sezonda da göğüsledi. Ancak önemli olan Sarı-Kırmızılıların Avrupa kupalarında da özlediğimiz Galatasaray ve Türk futbolu ruhunu yabancı takımlara karşı da sahaya yansıtmasıdır.