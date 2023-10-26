100. yıl coşkusu ve yükümleri

26 Ekim 2023 Perşembe

Yüzyılların eşsiz önderi Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün yarattığı mazlum Türkiye Cumhuriyeti (TC), hem destansı kuruluşunda hem sonrasında sayısız ciddi güçlük yaşadı. Yine de görkemli başarılara imza attı. Günümüzde hâlâ birçok sınama, engel ve tehditle yüz yüze.

AKP iktidarı: Cumhuriyet karşıtlığı artık çok net! Dinci monarşi, federalizm yandaşı, çok yol aldı.

Bölücü terör: Dış hatta sözde müttefik destekli terörle (PKK, FETÖ, IŞİD...) kanlı savaşım sürüyor.

Suriye iç savaşı: Milyonlarca mülteci ağırlıyoruz, bu ülke ile hızla uzlaşmalı, geri gönderilmeliler.

Ağır ekonomik bunalım: 3 haneli enflasyon, yüksek işsizlik ve çok değersizleş(tiril)en TL, derin-yaygın “kurgulu” yoksullaşTIRma, borç çevriminde tıkanma, yetersiz üretim, moratoryum (devlet iflası!) riski. Cari açık-dış ticaret açığı-bütçe açığı şeytan üçgeninde sosyal devletten kopuş; dinci talan düzeni!

Dış politika: Eşsiz jeopolitik konum büyük risk ve tehdit taşıyor: BOP! Ustalıkla yönetimi zorunlu.

İç politika: 20 yılda AKP ağır kutuplaşma yarattı. Laiklik çok zedelendi. DİB militanlaştı. Din, sınırsızca siyasete alet ve sömürülerek özellikle eğitimde tarikatlara alan açılıyor. Yargı ve basın tutsak alındı; adalet krizi ve haber alma-verme, ifade özgürlüğü, aydınlar-karşıtlar... kıskaçta.

FIRSATLAR

Genç nüfus: Büyük potansiyel ama yoğun laik-bilimsel eğitim ve girişim desteği gerektiriyor.

Jeopolitik konum: Bölgesel-küresel ölçekte paha biçilmez değerde. Üç kıtanın kavşağı.

Turizm: Tarihsel-doğal güzellikler, termal kaynaklar, sağlık turizmi, rekabetçi fiyatlarla çok çekici.

Enerji kaynakları: RES, HES, JES kaynakları, Asya-Avrupa enerji hatları koridoru (HUB).

Uluslaşma ve demokratik Cumhuriyet bilinci: Halkın yarıdan çoğu, gerici iktidara direnerek Cumhuriyetin temel uygarlık kazanımlarına-kültürüne hayranlık uyandıracak biçimde sahip çıkıyor.

BÜYÜK TÜRK ULUSU, KORKMA!

Tarihte kurduğun 16. devlet Türkiye Cumhuriyeti yüz yaşını doldurdu, destandır!

Mutlu ve gururlu olmak, övünmek senin en doğal insanlık ve yurttaşlık hakkındır.

Kurucu belge Lozan Barış Antlaşması 24 Temmuz 1923’ten beri ayakta, övünçtür!

Kurtarıcı ve kurucu Gazi M.K. ATATÜRK ile dava-silah arkadaşları bağrında gücündür.

Türkiye Cumhuriyeti, sana atalarından kalan eşsiz, kutsal ve diri emanettir.

Yüz yılda çok şeyler başardık, 12 milyondan 86 milyona ulaştık, çok güçlendik.

1. ve 2. paylaşım savaşları ardından kurulan çoğu devlet tarihe karıştı; biz ayaktayız.

Yüzyılların önderi kurucu Ata, en büyük yapıtı Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk gençlerine emanet etti.

2. yüzyıla girerken en yaşamsal görev, kutsal emanet Cumhuriyeti şanla, onurla yaşatmaktır.

Ülke ve ulusun bölünmez bütünlüğünü dokunulmaz kılıp sürdürmek boynumuzun borcudur!

Bu amaçla izlenecek yol, tüm yurttaşların çelik bir irade ile kenetlenmesidir.

UNUTMA!

Atatürk, “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir” tanımını mayaladı.

Bu, tarihsel, sosyolojik, gerçekçi, bilimsel ve biricik var olma çağrısıdır tüm Türkiye ahalisine.

Yaşamda en gerçek yol gösterici akıl ve bilim, bilimsel akılcılıktır, gerisi laftır.

Kurucu irade ulusal ülkü ve hedefi çok net belirlemiştir: Çağdaş uygarlık!

Ona erişip aşmanın en etkin yolu, bir kez daha akıl ve bilim, bilimsel akılcılıktır.

Başka yol gösterici yoktur, bu yoldan ayrılmak aymazlık, sapkınlık ve çöküntüdür.

Emperyalizm ve kapitalizm bizi mahvetmek ve yutmak isteyen iki ana düşmandır.

Yurtta ve dünyada barışçıl, dengeli, kararlı ve tam bağımsız siyasa zorunludur.

Küreselleşme=yeni emperyalizm, neoliberalizm ideolojileri ulusa hayın tuzaktır.

2. yüzyıla başlarken, bütün uyanıklığın ve gücünle olup bitenleri kavramalısın.

Ulusu etnik ve dinci temelde bölen, şeriat hedefli, dış güdümlü gerici kadro iktidardadır.

Ulusal kaynaklar talan edilmekte halkımız yoksullaştırılmakta, borçlandırılmakta, soyulmaktadır.

Kurucu irade “6 Ok” birer birer kırılmak istenmekte, bağımsızlık yitirilmektedir.

Oysa Kemalizm-6 Ok, tüm mazlum uluslara hâlâ evrensel reçetedir, geçerlidir, günceldir.

Dünya uluslar ailesinin başı dik, onurlu, egemen, eşit üyesi olmaktan kopuyoruz.

Atatürk, gururla, “Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” buyurdu.

Bu güvenç, emanet ve öngörü asla boşa çıkarılmamalı, tüm gerekleri yapılmalıdır, yapılacaktır.

YAŞASIN CUMHURİYET!

2. yüzyılda geldiğimiz kritik aşamada, “yeniden Kuvayı Milliye bilinci” en güçlü silahındır.

Kurucu parti CHP, köklerinden güç alarak tüm ulusu yeniden ve hızla ayağa kaldırmalıdır.

Cumhuriyetimizi yine senin-ulusumuzun azim ve kararlılığı mutlaka koruyacak ve kollayacaktır.

Sarı Paşa’nın “Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” buyruğu baş üstünedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yaşı kutlu ve mutlu olsun; şan ve şerefle yaşayacaktır!

Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet!

Yaşatacağız, yaşatacağız, yaşatacağız!