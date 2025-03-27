Çürüyen akp rejimi ve meşru direniş

27 Mart 2025 Perşembe

AKP=RTE iktidarı örtük gündemini 22+ yılda giderek Türkiye’ye dayattı ve duvara dayandı: Çürüdü! Küreselcilerle işbirliği yapılarak, dinci-ümmetçi Türk-Arap-Kürt federe devleti temelli BOP uğruna gözünü karartarak sürüklenen rejim, 9 Temmuz 2018’de tahta çıktı. Hukuk dünyasına doğmamış derecede yok hükmünde olan, açıkça hile ile kıl payı geçen (!?) 2017 anayasa değişikliği, 2002- 2015 giriş, 2015-2017 OHAL ara dönemi ardından tırmanma dönemine girdi. Daha çok gecikilmemeliydi. “TEK ADAM”, 2. Abdülhamit’ten daha güçlü kılınmıştı. Ülke ve ulusun parçalanması demek olan BOP’u halka kabul ettirebilmek için mevziler yeterince dövülmüştü. AKP’li vekil Ensarioğlu, TV’lerde meydan okuyarak 3 erkin ellerinde olduğunu adeta tebliğ ediyordu. RTE daha açıkça, “yeni Türkiye” ye herkesin, haddini bilerek boyun eğeceğini buyuruyordu. Halk istendik yoksullaştırılmış, on milyonlar sadakaya bağlanmış, anayasa askıda, dudak uçuklatan ölçekte sermaye aktarımıyla İslami komprador elit yaratılarak halk kutuplaştırılmış, ana muhalefet iyice karıştırılmış, parti genel başkanları dahil karşıtlar kodese tıkılmıştı. Dış politikada topludurum (konjonktür) elverişli idi. Trump yeşil ışık yakmış, AB de Türkiye’ye özellikle güvenlik açığı temelli gereksinimliydi RTE’nin sanrısıyla.

Kemik taban, “Artık şeriat isterük” naralarına başlamıştı. Laiklik ayaklar altınaydı; özellikle DİB-MEB eliyle.

22 yılda tutuklu-hükümlü sayısı 6 kat büyütülmüş, rejimin zindanlarında yer kalmamıştı. RTE sınır tanımıyor, “turpun büyüğü heybede” diyerek durmayacağını açıklıyordu. Diplomasını görmediğimiz adam, kendisini 4-5 kez seçim sandıklarında yenen İmamoğlu’na diploma dahil kumpas başlatıyordu. Politik ihtirasın ve narsisistik kişiliğin sağduyu yitimi ile ülke ateşe atıldı: Salt ekonomik diyet onlarca milyar dolar! Faiz 42.5 iken 47’yi aştı, TL şimdilik en az yüzde 10 eridi. Zam yağmuru gecikmedi. Çok merak ediyoruz; AKP=RTE İmamoğlu’nu kurban alma tuzağının bu çok olası piyasa tepkisini öngörmemiş olması düşünülebilir mi? İki olasılık var: İlki, bu yetiden yoksunluk. Bu korkunç bir sorun. Türkiye’yi yönetenlerin ne denli sığ, ufuksuz, uzgörüsüz (vizyonsuz), ehliyetsiz olduğunu ortaya kor. İkincisi ise öngörerek İmamoğlu satrancını oynamak. Bu ilkinden de beter. Neronvari gözünü karartarak, Cumhurbaşkanlığı görevini mutlaka ölene dek sürdürmek için ülkeyiulusu ateşe atmaktan kaçın(a)mamak! Her iki durumda da ulusa düşen 40 katır ya da 40 satır! Zerrece meşruluk kaygısı duymadan. Zaten 2017 hileli anayasa değişikliğiyle AKP iktidarı meşruluğunu yitirmiştir. CHP’li Özel, acı gerçeği geç gördü: Çırılçıplak faşizm! Yıllardır yazıp söylüyoruz; üstelik bizdeki dinci faşizm ve de emeperyalizm güdümünde!

AKP=RTE ve iç-dış akıl hocası Saray dalkavukları, sandılar ki bu zulüm sürdürülebilir ve ulus tam teslim alınır. Ham hayal efendiler! Bu topraklarda Osmanlı hükümranlığına karşın başlayan demokratikleşme iki yüzyıldır sürmekte. 1923 Atatürk Cumhuriyeti kök salmış, Türk devrimi dal budak saçılmıştır; hedef çağdaş uygarlık düzeyinin ötesidir. Dini alet ederek köhne bir çöl şeriatı dayatmak ve halkı aldatarak sömürmek, emperyalizme maşalık dönemi kapanmıştır. İnsanın insana kulluğu yok edilmiş, el kapıları kapatılmıştır; çünkü bu memleket bizimdir; kadim Anadolu binlerce yıldır Anadolu halkının öz yurdudur. Sınırları kan ve canla çizilmiştir!

Ana muhalefet CHP’nin başlattığı eylemler tümüyle MEŞRU DİRENİŞtir. Direnme hakkı, koşulları doğduğunda en temel insan haklarındandır ve uluslararası hukukta tanınmıştır. Halkı bu aşamaya, bir tür “nefsi müdafa” ya zorlayanlar utanmalı ve aklını başına alıp burada durmalıdır. Adalet bakanı, RTE’nin “Türkiye hukuk devletidir” sözleri komik ötesi ve halkın aklıyla alay etmek, afyon yutturmaktır. Durun ve düşünün, aynaya bakın, neden arı kovanına çomak soktunuz? AKP içinden sağduyulu seslerin yükselmesi zamanıdır. İzmir eski mv Kocadağ, AKP’yi eleştirdi diye partisinden atılıyor. 11. CB Gül uyardı. Tekirdağ’dan bir AKP yöneticisi Avukat “Devletin dini adalettir” diyerek istifa etti. Bunlar buzdağının ucu. Yurtsever AKP-MHP’liler artık ayağa kalkmalıdır. Devlet aklı gaflet uykusundan uyanmalı ve RTE hukuk dışı, ülke-ulus güvenliğini, stratejik çıkarını ve barışını tehdit eden girişimlerden mutlaka alıkonulmalıdır; olmuyorsa bakanlar, bürokratlar istifa edilmelidir. Anayasal, demokratik, hukuka tümüyle uygun ve yerden göğe meşru direnme hakkını kullanan ulusa asla kolluk şiddeti uygulanmamalıdır. Bu eylemlerde kolluk, yeter güvenlik sağlayarak her tür baltalayıcı (provokatif) girişimi engellemelidir. Başlıca görevi de budur. Genç polis evlatlarımız yersiz ve orantısız şiddete asla koşullandırılmamalıdır. Yasadışı buyruk suçtur ve iktidar değiştiğinde hepsinin hesabı yargıda sorulur.

RTE, barışçıl eylemleri alet ederek OHAL ilanına kesinlikle yönelmemelidir. Tersine, halkın bu son derece sağduyulu, ölçülü, sorumlu, ağırbaşlı meşru direnişine saygı duyduğunu açıklamalı ve “Nerede hata yaptık, görüşmelerle bulup düzelteceğiz” demelidir. Tarih, halkın hakkını er ya da geç aldığının şaşmaz tanığı ve ibretlik öyküsüdür. Zorbalaşan iktidarlarsa önünde sonunda devrilmekte ve hesap sorulmaktadır. AKP=RTE, yaşamının yol ayrımına geldi; inat ederse ya politik intihar ya kuzgun leşe olacaktır; 3. yol yok Erdoğan!