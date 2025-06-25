ABD, uluslararası ilişkilerin ve hukukun tüm ilkelerini yok sayarak İran’a saldırdı.

'HAYDUT DEVLET' ABD

Trump’ın göreve başlamasıyla artık bir “haydut devlet” zihniyeti ile karşı karşıyayız. Trump’ın ilk döneminde Erdoğan’a yazdığı mektup; “İran ya teslim olacak ya felaketi yaşayacak” sözleri ve Ukrayna’ya karşı izlediği tutum, haydut devlet yaklaşımını açıkça göstermektedir.

ABD ve Trump’ın tutumunun altında yatan temel neden, güç kaybettiğini görmenin korkusu ve endişesi yanında, hâlâ dünyaya hâkim olma, isteklerini zorla kabul ettirme hırsıdır. Bu iki birbiri ile çelişen duygu ve beklenti, ABD’yi haydutluğa itmektedir.

ABD'NİN AÇMAZI

İran’ın, İsrail saldırısı karşısında sergilediği, beklenmeyen sağlam duruş ve verdiği karşılık ABD’yi bir açmazla karşı karşıya bırakmıştır. İran’ın ABD’nin haksız ve hukuksuz saldırısı karşısında füzeleriyle ABD’nin Katar’da bulunan, Ortadoğu’daki en büyük üssünü vurması bu açmazı daha da derinleştirmiştir.

Trump, ya çaresiz olduğunu kabul etmek ya da nükleer silah kullanmaya kadar gidecek bir çatışmayı sürdürmek ikilemi ile karşı karşıya kalmıştır. İran’ın nükleer silah üretme yeteneğinin olmadığı daha kısa bir süre önce ABD istihbaratının başı tarafından açıklanmıştır. ABD saldırısının nedeni, İran’a karşı başarısız olan İsrail’in daha fazla yıpranmasını önlemek, İran’ı da Ukrayna gibi tehditle ABD’nin tüm isteklerine boyun eğmeye zorlamaktır. ABD daha da ileri gidip Rusya ve Çin’i, karşısına dikilmek zorunda bırakırsa bu, dünya için felaket, ABD’nin de intiharı olabilecektir. İran ABD’nin zafiyetini göstermiş ve güç kaybını doğrulamıştır.

İSRAİL'İN VAHİM YANLIŞI

İsrail’in, yıllarca hazırlandığı saldırıda beklediği sonucu alamamış olması, Ortadoğu’da oyun kurucu, istediğini yapan, yaptıran; bölge ülkelerini sindiren “Güçlü, yenilmez, yetenekli İsrail” imajına ciddi zarar vermiştir. Bu gelişme, gelecekte İsrail için varoluş sorununa dönüşebilir. Koşullar hele ABD’nin güç kaybı artıp dünya dengeleri daha da değişirse, İsrail’in büyük korkusu gerçekleşebilir ve İsraillilerin, bir türlü sığamadıkları, şimdi bulundukları toprakları da bir kez daha terk etmeleri gündeme gelebilir.

ABD’nin ve İsrail’in ortak yanlışı, savaşların ancak kara harekâtı ile kazanılabileceğini unutmuş olmalarıdır. Ülke, nüfus ve ulus özellikleri dikkate alındığında İran’a bir kara harekâtı ve İran’ın uzun süreli işgali, iki ülkenin de yeteneklerinin ve gücünün ötesindedir. Kaldı ki ABD, geçmişte saldırdığı, hatta işgale kalkıştığı hiçbir ülkede başarılı olamamıştır.

YENİ ABD VE TÜRKİYE

ABD’nin “haydut devlet” politikası Türkiye için ne anlama geliyor?

ABD’nin tutumu, Suriye’de yaşananlar, Büyük Kürdistan projesi; İsrail’in Ortadoğu hâkimiyeti rüyası ve İsrail ile ABD’nin İran’a saldırıları Türkiye’nin büyük bir tehdit altında olduğunu göstermektedir. Ortadoğu yeniden düzenlenmekte, Büyük Kürdistan dahil yıllardır ABD ve İsrail’in üzerinde çalıştıkları projeler yaşama geçirilmektedir. Emperyalizmin uygulamaya koyduğu bu değişimlerin kalıcı olması için Türkiye, mutlaka yeni düzene uydurulması gereken ülkelerin başında gelmektedir. Bütün bunlar, gelecekte Türkiye’nin, ABD’nin kanun, kural tanımayan, çeşitli talepleri ve baskılarıyla karşı karşıya kalabileceğine işaret etmektedir.

Bugün Türkiye, ekonomisi son derece kırılgan, başta ABD olmak üzere özellikle Batı’ya muhtaç bir ülke durumunda görünmektedir. İktidarın arkasında ulusun desteğinin olmaması, Türkiye’nin dış dünya karşısında elini zayıflatmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin son yıllarda yaşadıkları, Türkiye’nin savunma gücünü tartışmalı hale getirmiştir. Türkiye’nin bu zafiyetlerini en kısa zamanda ortadan kaldırarak, ileride karşılaşabileceği baskılara karşı durabilecek bir konuma gelmesi yaşamsaldır.

Artık bu gerçek görülmeli ve zaman geçirmeden gereği yapılmalı, Türkiye iç ve dış siyasette, ekonomide, savunmada kendisine çeki düzen vermelidir.

İRAN-İSRAİL ATEŞKES ANLAŞMASI

Bu yazıyı tamamladığım sırada gelen İran-İsrail ateşkes haberi, henüz birçok açıdan belirsizliğini korumakla beraber, ilk bakışta, Trump’ın, İsrail’in ABD’yi içine sürüklediği açmazın ve İran’a saldırmaya devam etmesinin olası sonuçlarının nihayet farkına vardığı ve Netanyahu’yu durdurarak, ABD’nin daha fazla zemin kaybetmesini önlemeye çalıştığı izlenimi vermektedir. Yine de eğer gerçekleşirse olumlu bir gelişme olarak görülmelidir.