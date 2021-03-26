Asıl şimdi başlıyor

26 Mart 2021 Cuma

Asıl şimdi başlıyorlar diyordum, yanılmamışım, haklı çıktım. AKP’nin genel başkan yardımcısı Mahir Ünal, AKP kongresi öncesinde yaptığı konuşmada açıkça söyledi:

- 19 yıl hazırlık süreciydi, asıl şimdi başlıyoruz.

Genelde Türkiye’de siyasal İslamın kendisinin de filonun amiral gemisi AKP’nin de iyi tasarlanmış hazırlık süreçleri olmuştur.

Fikir olarak emperyalizmin can yuvası CIA’nın laboratuvarlarında oluşturulan ılımlı İslam ile son amiral gemisi AKP, uzun ve titiz bir hazırlık döneminden geçtiler. Önce kapitalizm ile barışıp hemhal olacak, sonra emperyalizmin planlarının eşgüdümcülüğü rolünü üstlenecek modelin teorik çerçevesi oluşturuldu. Ardından, Arap dünyasında radikal İslam, Türkiye’de Milli Görüş ile bağlarını koparma operasyonu tamamlandı, sonra ılımlı yazılan ama uyumlu okunan İslam hareketinin kadroları özenle seçildi. Bahçeli ile Derviş’in kilit rollerde olduğu garip erken seçimlerle, iktidarı ele geçirme operasyonu başarıyla tamamlandı.

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AKP yüzde 33 oyla, parlamentoda 2/3’yi ele geçirince bir yandan emperyalizmin istemlerini yanıtlamaya çalışırken, öte yandan aydınlanmacı laik Cumhuriyet ve Atatürkçü demokrat güçlerle tarihi hesaplaşmasının yolunun taşlarını döşemeye başladı.

Yapılacak olan basitti. Türkiye’deki demokrasi benzeri, (quasi demokratie) rejimini bir sahte demokrasiye (pseudo democratie) çevirmek, sonra düpedüz totalizmin binasını yükseltmek. Bunun için demokrasinin kurumlarını teker teker yozlaştırır, kuvvetler ayrılığı gibi ana ilkelerini çiğnerken, Türkiye’de devletin ele geçirilmesi ve demokrasinin dengelerinin altüst edilmesi girişimlerinin önünde durabilecek, kurum ve kurallar etkisizleştirildi. Bu girişimlerde ABD ile AB’nin desteği sağlandı, AB ile gerçekleşmeyeceğini herkesin bildiği entegrasyon yaşama geçiriliyormuş gibi davranarak sahte bir balayı dönemi yaşanırken, askeri vesayeti tasfiye ediyoruz nakaratıyla ve Balyoz ve Ergenekon kumpaslarıyla ordu, ‘kozmik oda’sına girilmesini eli kolu bağlı olarak seyredecek kadar aciz bir konuma düşürüldü. Çankaya ardından yargı, çeşitli yöntemlerle ele geçirildi. Bu arada nihai amaca yönelik kumpaslarda ortak olan iki güç AKP ve FETÖ arasına kara kedi girdi. Ama arkasında daha kimlerin olduğu kesinlikle ortaya çıkmamış bulunan 15 Temmuz darbesini bahane eden 20 Temmuz sivil darbesiyle FETÖ ile git gellerle dolu olan hesaplaşma dönemi başladı. Herkesin gözünün önünde cereyan ettiği için yediden yetmişe herkesin baştan sona ezbere bildiği bütün bu oyunların sonunda, hazırlık dönemi tamamlandı.

Artık AKP’nin önünde, amacına varmasını engelleyecek hiçbir iç güç kalmamıştır.

Artık hazırlık dönemi bitmiştir ve bizlerin gördüğü ve Mahir Ünal’ın da alenen ilan ettiği gibi her şey asıl şimdi başlamaktadır.

Her şeyin asıl başladığı dönem hazırlık döneminden daha sert, daha acılı, daha zalimce ve pek büyük olasılıkla daha kanlı geçecektir.

İçeride, kendisine “dur!” diyecek hiçbir gücün kalmamış olması, AKP’yi daha da pervasız kılmaktadır.

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AKP bu ortamda baskıcı zulüm yöntemlerini daha da artıracak, demokrasinin son kırıntılarını da süpürecek, seçimleri hiç yapmayacak ya da “ben kazandım” diyerek üstü zulümle örtülmüş bir hileyle sandıktan çıkmayı deneyecektir.

Bu yüzden geleceği karanlık yorumlayanlar haksız da değillerdir.

Ama hiç merak etmeyin! Bu çalkantılı ve acılı dönem geçecek, demokrasiye ve Cumhuriyete karşı olanlar yenileceklerdir.

Çünkü bu arada dünyada siyasal İslamın çöktüğü dönemde, bir sürü ekonomik politik ve sosyal sorunla karşı karşıya olan AKP bütün desteğini yitirmiştir.

Bütün iç ve dış güçlerin desteği elindeyken, rüzgâr yelkenlerini şişirken, kesintisiz 20 yıl iktidar yaşarken bile amacına yönelik son adımları atmayı bir türlü beceremeyen AKP’nin kendisi için bu elverişsiz koşullarda kazanma şansı hiç yoktur.