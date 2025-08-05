İstanbul’un Olimpiyat yolculuğundaki en önemli sınavı diye duyurulmuştu 2027 Avrupa Oyunları’nın ev sahipliği. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’na verdiği kota ve İstanbul’un organizasyon yeteneğinin duyurulması açısından önemli bir adımdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Olimpik kent doğrultusunda en büyük adımımızı 2027 Avrupa Oyunları’na ev sahipliği yaparak atıyoruz” demişti.

Sonra komisyonlar kuruldu çalışmalar başladı. Ta ki “19 Mart İBB operasyonuna” kadar. Şimdi İmamoğlu ile İBB’nin spor aklının bir bölümü ya tutuklu ya görevini bıraktı. Ve 2027 İstanbul Oyunları ortada. Öncelikle Türkiye’de bırakın 2027 gibi üst bir organizasyonu, uluslararası tavla turnuvası yapamazsınız ilgili iki yasa 3289 ve 3796’yla devlet onayı olmadan. 3289 Gençlik Spor Hizmetleri Kanunu, öteki Olimpiyat Yasası. Şu an 2027 İstanbul Oyunları’nın hangi yasaya göre düzenleneceği belirsiz. Devlet yapacaksa 3289, İBB sorumluluğu üstlenecekse 3796 uygulanmak zorunda. Ancak 3296’da düzeltme şart; Olimpiyat sözcüğü yerine olimpik etkinlikler eklenmeli.

Gelelim işin organizasyonuna; Bakanlık yaparsa ek bütçe şart, İBB çağrılırsa insan kaynağı sıkıntısı var. Çünkü, İmamoğlu’nun tutukluluğu sürerse İBB, eldeki bürokratlarla bu çarkı çevirmekte zorlanır. Sporu bilmeli o ekip, Spor Bakanı Osman Bak, genel müdür Ozan Çakır’la direkt temas kurabilmeli, Olimpiyat deneyimi olmalı. Spor İstanbul’un yeni genel müdürü Bilge Donuk, İBB Spor Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu, İBB Meclis üyesi Can Çobanoğlu gibi isimler 2027 kuruluna katılmalı. Belediye meclislerindeki spor kökenli isimler, federasyon yöneticileri davet edilmeli, TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, Alper Kasapoğlu, Murat Ağca’dan destek istenmeli.

Türkiye daha önce Mersin, Konya, Erzurum gibi benzer ölçekteki oyunları 8 milyon dolar civarına halletti. 2027 için 100 milyon dolar iddiası abartı. Diyelim ki döviz enflasyonu yüzde 100 arttı, İstanbul pahalı, 20-25 milyon dolara bu oyunlar biter. Elbette birileri “IT sistemini yenileyelim” diyerek 50-60 milyon dolarlık Olimpiyat yazılım sisteminde falan ısrar etmezse! O yüzden İBB Genel Sekreteri Volkan Demir’e düşen liyakat sahibi isimlere acil davetiye çıkarmak ve bakanlığın kapısını çalmak. Hazır, Murat Aksu, 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları’nı 3 kuruşluk bütçeyle sorunsuz düzenlemişken! Çünkü 2027, 2036 İstanbul Olimpiyatı’nın işaret fişeği.