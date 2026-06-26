“Tamam doğru olanı yapıyor sağlıklı beslenerek kilo vermeye çalışıyorum ama tamam da motivasyon ne olacak? Bu soruyu çok duyuyorum. Çünkü etrafımızda herkes açlık diyetleriyle, su diyetleriyle, detokslarla ya da sosyal medyada gördüğü şok listelerle hızla kilo vermeye çalışıyor. Sen ise sağlıklı beslenerek kilo vermeye çalışıyorsun. Daha yavaş ilerliyorsun.''

Ve bazen ister istemez düşünüyorsun:

"Acaba yanlış yolu mu seçiyorum?" Hayır.

Aslında uzun vadede en doğru yatırımı yapıyorsun. Çünkü hızlı kilo vermek ile kalıcı kilo vermek aynı şey değil.

Araştırmalar, kilo veren kişilerin büyük bölümünün birkaç yıl içinde verdikleri kiloların önemli bir kısmını geri alabildiğini gösteriyor. Özellikle çok kısıtlayıcı ve sürdürülemez diyetlerde bu risk daha da artıyor.

Peki neden?

Çünkü vücut açlığı bir başarı olarak değil, bir tehdit olarak algılıyor. Uzun süre çok düşük kalorili beslendiğinizde vücut kendini korumaya almaya çalışıyor:

Enerji harcamasını azaltabiliyor.

Açlık hissini artırabiliyor.

Tokluk sinyallerini zayıflatabiliyor.

Kas kaybına neden olabiliyor.

Yani mesele sadece irade değil.Biyoloji de işin içinde. Bir de şu gerçeği konuşalım...3-4 günde verilen 3-4 kilo kulağa çok etkileyici geliyor. Ama bu kaybın tamamı yağ olmayabilir. Özellikle su diyetleri, detokslar ve açlık uygulamalarında görülen hızlı düşüşlerin önemli bir kısmı su kaybından ve sindirim sistemindeki doluluğun azalmasından kaynaklanabilir. Bu yüzden normal beslenmeye dönüldüğünde tartıdaki rakam da hızla geri gelebilir. Üstelik çok hızlı kilo kaybı her zaman masum değildir.

Araştırmalar, aşırı düşük kalorili diyetlerin kas kaybı, halsizlik, baş dönmesi, besin ögesi eksiklikleri ve safra taşı riskinde artış gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini gösteriyor.

Şimdi kendinize şu soruyu sorun:

Bir ayda 8 kilo verip birkaç ay sonra yeniden başa dönmek mi istersiniz,

Yoksa 6 ayda 8 kilo verip bunu yıllarca koruyabilmek mi?

Biliyorum...

İkinci seçenek daha yavaş. Ama aslında daha kalıcı.

Çünkü bu süreçte sadece kilo vermiyorsunuz.

Açlığınızı yönetmeyi öğreniyorsunuz.

Daha dengeli besleniyorsunuz.

Kas kütlenizi koruyorsunuz.

Enerjinizi artırıyorsunuz.

Sürdürülebilir alışkanlıklar kazanıyorsunuz.

Tartı bazen yavaş hareket edebilir. Ama sağlığınız doğru yönde ilerliyorsa, aslında çok şey kazanıyorsunuz demektir.

Unutmayın;

Amaç birkaç haftalığına daha zayıf görünmek değil,

Yıllarca daha sağlıklı yaşayabilmek.

Hızlı sonuçlar heyecan yaratabilir.

Kalıcı sonuçlar ise hayat değiştirir.