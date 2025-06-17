Süper Lig’de kulüp başkanlarının, hakem hataları başta olmak üzere PFDK ve Tahkim Kurulu ile ilgili açıklamalarının ne kadar yüzeysel, suni ve ajitasyon yüklü olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Ligin yazgısı belli olmadan mangalda kül bırakmayan kulüpler, yeni sezonu da İbrahim Hacıosmanoğlu ile tamamlamayı peşinen kabul ettiler. O yüzden ligin 3., 5. ya da 10. haftasında ister 4 büyüklerden biri olsun ister diğer kulüplerin başkan ya da temsilcilerinin, “TFF taraflı, hakemler organize, PFDK işine geldiğine ceza veriyor, yapı bir takımı kolluyor, falanca takıma sürekli penaltı veriliyor, şu takım kırmızı kart görmüyor” türü hezeyanlarına sakın inanmayın. Eğer gerçekçi ve haklı olsalardı, üflesen yıkılacak kıvama gelen

Hacıosmanoğlu yönetiminin gitmesi için en azından imza toplarlardı. O yüzden hakem deyimiyle, “Oyna devam”. 2026’nın Dünya Kupası yılı olduğu ve Milli Takım’ın da sadece İspanya’nın ciddi rakip olarak durduğu gruptan final hakkı ile ayrılacağı varsayılırsa, Hacıosmanoğlu tahminin ötesinde oturur o koltukta. O yüzden, kimse “Genç başkan” Mustafa Eröğüt rüyası görmesin!

Galatasaray, Osimhen’i kaybetti gibi ama Bayern Münihli Sane’yi renklerine bağladı. Büyük transfer. Çok yönlü bir oyuncu. Anlaşılan o ki Okan Buruk ile koordineli bir çalışma var yönetimde. Şimdi bir sağ bek arıyorlar, Osimhen’in alternatifi ile. Gerçi Icardi iyileşip gelirse

o bölgede de sorun kalmaz. Peki bu transferleri kim yapıyor? G.Saray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu değil bu isim; evet emeği vardır, görüşmelere de katılıyordur ancak 10 milyon Avro, üzerine sadakat primi gibi ödemeleri, günün sonunda başkan Dursun Özbek taahhüt ediyor. Kavukcu ile İbrahim Hatipoğlu da gereken desteği veriyor, Metin Öztürk ile birlikte. Sezar’ın hakkını Sezar’a vermek gerek; eğer transfer için biri alkışlanacaksa bu öncelikle Dursun Özbek’tir.

Türkiye Paralimpik Komite Başkanı Dr. Murat Aksu, şu sıralar Türkiye’nin 2036 adaylığı için en çok çabalayan 3-4 isimden biri. Hem 2025 Paralimpik Oyunları’nın hazırlıklarını yapıyor hem de 2036 İstanbul Olimpiyat Oyunları için paralimpik branşlardaki IOC üyelerine yakın markaj uyguluyor. Bir de yağmur gibi yağan madalyalar var. Eğer İstanbul, 2036 ev sahipliğini koparıp alacaksa burada aslan payı paralimpik branşların olur.