Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bu TFF ile devam!
Arif Kızılyalın
Son Köşe Yazıları

Bu TFF ile devam!

17.06.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Süper Lig’de kulüp başkanlarının, hakem hataları başta olmak üzere PFDK ve Tahkim Kurulu ile ilgili açıklamalarının ne kadar yüzeysel, suni ve ajitasyon yüklü olduğu bir kez  daha ortaya çıktı. Ligin yazgısı belli olmadan mangalda kül bırakmayan kulüpler, yeni sezonu da İbrahim Hacıosmanoğlu ile tamamlamayı peşinen kabul ettiler. O yüzden ligin 3., 5. ya da 10. haftasında ister 4 büyüklerden biri olsun ister diğer kulüplerin başkan ya da temsilcilerinin, “TFF taraflı, hakemler organize, PFDK işine geldiğine ceza veriyor, yapı bir takımı kolluyor, falanca takıma sürekli penaltı veriliyor, şu takım kırmızı kart görmüyor” türü hezeyanlarına sakın inanmayın. Eğer gerçekçi ve haklı olsalardı, üflesen yıkılacak kıvama gelen 

Hacıosmanoğlu yönetiminin gitmesi için en azından imza toplarlardı. O yüzden hakem deyimiyle, “Oyna devam”. 2026’nın Dünya Kupası yılı olduğu ve Milli Takım’ın da sadece İspanya’nın ciddi rakip olarak durduğu gruptan final hakkı ile ayrılacağı varsayılırsa, Hacıosmanoğlu tahminin ötesinde oturur o koltukta. O yüzden, kimse “Genç başkan” Mustafa Eröğüt rüyası görmesin!

Galatasaray, Osimhen’i kaybetti gibi ama Bayern Münihli Sane’yi renklerine bağladı. Büyük transfer. Çok yönlü bir oyuncu. Anlaşılan o ki Okan Buruk ile koordineli bir çalışma var yönetimde. Şimdi bir sağ bek arıyorlar, Osimhen’in alternatifi ile. Gerçi Icardi iyileşip gelirse 

o bölgede de sorun kalmaz. Peki bu transferleri kim yapıyor? G.Saray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu değil bu isim; evet emeği vardır, görüşmelere de katılıyordur ancak 10 milyon Avro, üzerine sadakat primi gibi ödemeleri, günün sonunda başkan Dursun Özbek taahhüt ediyor. Kavukcu ile İbrahim Hatipoğlu da gereken desteği veriyor, Metin Öztürk ile birlikte. Sezar’ın hakkını Sezar’a vermek gerek; eğer transfer için biri alkışlanacaksa bu öncelikle Dursun Özbek’tir.

Türkiye Paralimpik Komite Başkanı Dr. Murat Aksu, şu sıralar Türkiye’nin 2036 adaylığı için en çok çabalayan 3-4 isimden biri. Hem 2025 Paralimpik Oyunları’nın hazırlıklarını yapıyor hem de 2036 İstanbul Olimpiyat Oyunları için paralimpik branşlardaki IOC üyelerine yakın markaj uyguluyor. Bir de yağmur gibi yağan madalyalar var. Eğer İstanbul, 2036 ev sahipliğini koparıp alacaksa burada aslan payı paralimpik branşların olur.

İlgili Konular: #TFF

Yazarın Son Yazıları

Bu TFF ile devam!

Süper Lig’de kulüp başkanlarının, hakem hataları başta olmak üzere PFDK ve Tahkim Kurulu ile ilgili açıklamalarının ne kadar yüzeysel, suni ve ajitasyon yüklü olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Devamını Oku
17.06.2025
Sıfır yabancı ile finallere!

Çok değil 15, 20 yıl önce bu satırların yazarı “Sutopunda boğulduk” manşetlerini atardı, milli sutopu takımlarının aldığı ağır yenilgilerin ardından.

Devamını Oku
15.06.2025
Ferdi Zeyrek’in ardından

Belli ki CHP Genel Başkanı Özgür Özel için, kendi seçtiği kardeşmiş, elektrik çarpması sonucu yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek.

Devamını Oku
11.06.2025
Osimhen...

2024-2025 sezonunu çifte şampiyonlukla bitiren Galatasaray hem camiasını sevindirdi hem de sportif başarı anlamında 5. yıldızla tarihe geçti.

Devamını Oku
07.06.2025
Abluka büyüyor!

Geçen hafta İBB üzerindeki “yargı” ablukasını gündeme getirmiştik.19 Mart, 26 Nisan, 20 Mayıs, 22 Mayıs ve 23 Mayıs’taki şafak operasyonlarıyla 237 kişi gözaltına alınmış, 100’e yakın isim de ya tutukevine gönderilmiş ya da ev hapsi ile cezalandırılmıştı.

Devamını Oku
04.06.2025
Şampiyonluk kültürü ve vefa

Lig sona erdi, Galatasaray şampiyon oldu. Fenerbahçe ise bir mucize aradı; ancak gerçekleşmedi.

Devamını Oku
02.06.2025