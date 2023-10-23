Para için derbiyi sattılar!

23 Ekim 2023 Pazartesi

Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası’nı kazanan Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali Suudi Arabistan’a verilecek mi verilmeyecek mi sorusu yanıtını buldu. Parayı bastıran Suudi Arabistan Türk futbolunun en prestijli 90 dakikasına ev sahipliği yapma hakkını satın aldı. Üstelik maç, iki takımın zorlu lig ve Avrupa maçlarının yoğunluk kazandığı aralık ayı sonunda oynanacak, Noel ile yılbaşı tatilinin tam arasında gerçekleşecek.

NEDEN ORASI?

Peki derbi durup dururken neden Suudi Arabistan’a verildi? Aslında tek aday Suudiler değildi. TFF 6 aydır maçı Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan’a “pazarlamak” için yoğun mesai yaşadı. Önce kamuoyundaki etkiyi azaltmak için petro-dolar coğrafyasının dünya futboluna sağladığı katkı Türk halkına anlatıldı, ardından iki kulübün yönetimlerine, “Para kazanacağınız bir organizasyona kurumsal olarak tepki göstermeyin” mesajı el altından verildi. Son tahlilde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Suudi Arabistan 120 milyon dolar gibi paralar ödeyerek dünya yıldızlarını ülkesine transfer ediyor. Süper Kupa’yı Suudi Arabistan’da düzenlememiz Türk futbolunun marka değeri için faydalı olacak” diyip, maçın Riyad’da oynanacağını işaret etti. Geçen gün TFF resmi açıklama yaptı.

ASTRONOMİK PARALAR YOK!



Kamuoyuna Riyad’daki finalle “Kulüpler büyük para kazanacak” mesajı verilse de Suudilerin bu 90 dakika için G.Saray ve F.Bahçe’ye en fazla 2’şer milyon dolar ödeyeceği, TFF’nin de 1 milyon dolar organizasyon parası kazanacağı sızan bilgiler arasında. Kulüp yönetimlerine önce “En az 10’ar milyon dolar” sinyali verilse de bu rakamların Riyad’dan kabul görmediği öğrenildi. TFF’nin, Suudilerin yaratacağı ek kaynakla en az 2 uçak dolusu siyasetçi, sanatçı ve iş insanını bu ülkeye götüreceği tahmin ediliyor. Kulüpler TFF ile ilişkilerini bozmama adına Cumhuriyetin 100. yılına denk gelen Süper Kupa finalinin Arabistan’da oynanmasına kurumsal tepki göstermese de hem Dursun Özbek’in hem de Ali Koç’un maçın yerine sıcak bakmadıkları biliniyor. G.Saray-F.Bahçe finalinin nerede oynanacağına ilişkin karar ne yazık ki TFF yönetimince, hatta araya giren bazı devlet büyüklerinin telkiniyle alınmış durumda!

