Arif Kızılyalın
Başkan ile hakem bir araya geldi mi?

10.04.2026 04:00
Süper Lig’de neredeyse her hafta yeni bir hakem tartışması yaşanıyor. Dr. Ferhat Gündoğdu ve ekibinin hakem dünyasındaki otoritesi zayıf. Görünen o ki kontrol, farklı bir “Kol”un etkisinde.

Türk hakemliği aslında kırılmayı üç yıl önce yaşadı. Cüneyt Çakır, Bülent Yıldırım ve Fırat Aydınus gibi deneyimli isimlerin sistemden erken kopuşu -ya da koparılması- bugün yaşanan krizin gerekçesi. Tamamen deneyimsiz isimleri sahaya süren İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimi de işin tuzu biberi oldu.

Oysa...

Federasyon, göreve gelirken hakemler arasındaki gruplaşmayı bitirme vaadinde bulunmuştu. Ancak bu gruplaşmanın merkezine yerleşti. Mesela Trabzonspor-Galatasaray maçı için Trabzon’a giden TFF Başkanı’nın, ziyaretleri sırasında bölge hakemlerinden Yasin Kol ile Yomra’da bir araya geldiği iddia ediliyor. Eğer bu iddia doğru değilse çıkar yalanlar. Ancak aynı ortamda bulunanlar bu buluşmayı ve kemençe eşliğindeki samimiyeti doğruluyor.

Daha da dikkat çekici olan şu: Bu ortamda bulunan Yasin Kol’un, haftanın kritik karşılaşmalarından Fenerbahçe-Beşiktaş maçında düdük çalması ve tartışmalı kararları sonrası sorgulanamaması! Özellikle uzatma dakikalarında, yaklaşık 40 metre uzaktan verdiği penaltı ve VAR incelemesine gidilmemesi soru işaretlerini güçlendirdi.

Peki niye? Kulislere yansıyan iddialara göre bazı VAR hakemleri Yasin Kol ile çalışmak istemiyor; VAR’a çağıramıyorlar, gözlemciler ise bu hakeme olumsuz rapor vermekten çekiniyor. Hatta Eyüpspor-Beşiktaş maçında yaşananlar sonrası hakemin değil, gözlemcinin cezalandırılması bu iddiaları daha da büyüttü.

Tüm bu tablo, Yasin Kol’un federasyon içinde ayrıcalıklı bir konumda olduğunun göstergesi ve hakemlik kurumu sallantıda. Dr. Ferhat Gündoğdu ve ekibi ya bağımsız hareket ettiğini göstermeli ya da sorumluluk alarak görevini bırakmalı. Aksi halde Türk futbolunda güven krizi derinleşir, Yasin Kol’un bundan sonra yöneteceği her maç da güvenilirlik yaftasına hedef olur.

Yazarın Son Yazıları

Başkan ile hakem bir araya geldi mi?

Süper Lig’de neredeyse her hafta yeni bir hakem tartışması yaşanıyor.

Devamını Oku
10.04.2026
Saldırının düşündürdükleri!

Soru işaretleriyle dolu bir terör eylemi yaşandı İstanbul’da.

Devamını Oku
08.04.2026
Yakıştı mı?

Trabzonspor-Galatasaray maçı skorundan çok gerginliğiyle konuşuluyor.

Devamını Oku
07.04.2026
Daha ne olabilir?

1980’lerin başlarıydı.

Devamını Oku
04.04.2026
Zor oldu ama oldu

Oldu, zor oldu ama dünyalar bizim oldu.

Devamını Oku
01.04.2026
Savaşın eşiğinde!

İngiliz uçaklarının anakaraya yaptığı hain saldırıyı, “Bir Türk şehrine yapılan tecavüz” diye duyurdu Cumhuriyet gazetesinin, 17 Mart 1942’de yayımlanan 6314 numaralı sayısı.

Devamını Oku
01.04.2026