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Sıfır yabancı ile finallere!
Arif Kızılyalın
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Sıfır yabancı ile finallere!

15.06.2025 04:00
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Çok değil 15, 20 yıl önce bu satırların yazarı “Sutopunda boğulduk” manşetlerini atardı, milli sutopu takımlarının aldığı ağır yenilgilerin ardından. Sonra bir şeyler oldu. Bir şeyler değişti; kabul edelim Spor Bakanlığı bünyesindeki yüzme havuzları mantar gibi çoğaldı. Hem yüzme hem sutopunda altyapılar sporcu yetiştirmeye başladı. Ve Türkiye geçen hafta içinde kadın ile erkek sutopu milli takımlarıyla Avrupa şampiyonası finallerine gitme hakkı elde etti. Üstelik sıfır devşirme ile; yani bir ara sutopunda Macar, Sırp oyuncu getirip eline TC pasaportunu verip başarı beklerdik. Ama Mete Erol federasyonu, bu iki final vizesini sıfır devşirmeyle yakaladı. Hepsi bizim topraklarda doğup, altyapıda spora başlayan öz evlatlar. Şimdi ellerimiz kızarana kadar Avrupa Şampiyonası finallerinde havuza çıkacak sutopçularımızı alkışlayacağız. Mete Erol’u ve Gençlik Spor Müdürü Ozan Çakır’ı doğru organizasyonları nedeniyle kutluyorum. Voleybol kapalı gişe Tartışmasız en başarılı takım sporu voleybolun gözbebeği

Filenin Sultanları. Ve bu başarılı ekip 2025 Milletler Ligi maçları için yıllar sonra İstanbul seyircisiyle buluşuyor.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda Dominik, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile karşılaşacaklar 18- 22 Haziran arasında. İşin ilginci futbol ve basketbolda görülmeyen bir ilgi oldu; 4 maçın da biletleri tükendi. Şimdi herkes bilet arıyor, özellikle voleybolcu adayı minikler anne ve babalara büyük pres yapıyor. Öyle ki Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, bilet talepleri nedeniyle telefonunu bile açamaz hale gelmiş “Hayır” dememek için.

BEŞİKTAŞ'IN KRİTİK KONGRESİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, üyeleri 22 Haziran’da yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısına davet etti. Adalı ve yönetimi üyelerden, Dikilitaş başta olmak üzere kulübün gündemindeki taşınmazların değerlendirilmesi için kapsamlı yetki isteyecek. Özellikle Dikilitaş’ta şu an atıl durumdaki arazi bu yetkinin odağı. Eğer bu taşınmaz üzerine yapılacak inşaatla değer bulursa kulübe 150 ile 200 milyon Avro arasında sıcak para kalacak, bu tutar da şu anki 16 milyar TL’lik borcun en azından faiz yükünü hafifletecek, kurulacak kadro da şampiyonluk getirirse 4.5 yıl içinde borç kapatılacak. Adalı’nın hedefi bu. Üstelik yıldız transferi de söz konusu projeye endeksli. Çünkü Beşiktaş, tıpkı diğer kulüp

İlgili Konular: #voleybol

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