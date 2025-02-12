CHP soruşturmasının kronolojisi

12 Şubat 2025 Çarşamba

4-5Kasım 2023: CHP kurultayı gerçekleşti. Özgür Özel CHP’nin yeni genel başkanı oldu.

19-20 Kasım 2023: Eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, “şaibe” iddialarını X hesabından paylaştı.

20 Kasım 2023: Paylaşımlarda adı geçen CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Erkan Çakır’dan şikâyetçi oldu. Şikâyetteki suçlamalar; halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, hakaret, iftira ve şantaj idi.

22 Aralık 2023: Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, “iddiaya konu suç yeri başkent” diyerek dosyayı Ankara’ya gönderdi.

5 Şubat 2024: Erkan Çakır ifade verdi ve “Para karşılığında delege satıldığını söylemedim; sosyal medyadan başka bir CHP’li bana söyledi, ben de tekrarladım” dedi.

Aradan tam bir yıl geçti. Bu süreç içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP kurultayı için birçok kez “şaibeli” ithamında bulundu.

5 Şubat 2025: Eski CHP yöneticilerinden Akif Hamzaçebi X’ten yaptığı açıklamada, CHP lideri Özel’i eleştirdi. Konu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “şaibeli kurultay” iddialarına sessiz kalınmasıydı. Öğrendim ki bu paylaşım sonrası Özel ile Hamzaçebi arasında sert bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

7 Şubat 2025: Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu KRT ekranlarına çıktı ve CHP yönetimini eleştirdi.

8 Şubat 2025: TRT Haber’in X hesabından iki ayrı paylaşım yapıldı. O paylaşımlardan biri Kemal Kılıçdaroğlu’nun KRT’de yaptığı, diğeri ise Akif Hamzaçebi’nin CHP’yi eleştirdiği açıklamalarının videolu haberiydi. Paylaşımlarda “Kemal Kılıçdaroğlu, ‘şaibeli kurultay’ iddiasına CHP yönetiminin sessiz kalmasından rahatsız olduğunu belirtti” ve “CHP’li Akif Hamzaçebi, ‘şaibeli kurultay’ iddiasına partisinin genel başkanı Özgür Özel’in suskun kalmasına tepki gösterdi” cümleleri yer aldı.

10 Şubat 2025: TRT’nin paylaşımlarından iki gün sonra, Ankara Cumhuriyet Savcısı Ramazan Hançer imzalı bir tutanak hazırlandı. Tutanakta şu satırlar yer aldı:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere; CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yetkilisi Mehmet Akif Hamzaçebi’nin Cumhuriyet Halk Partisi’nin 04- 05.11.2023 tarihinde Ankara’da yapılan 38. olağan kurultayına ilişkin iddialar hakkında yaptıkları konuşmalara ilişkin olarak https://x. com/trthaber/status isimli twitter hesabı, bir kısım sosyal medya paylaşımları, internet haber siteleri ve televizyon kanallarında paylaşım ve yayınların bulunduğu, yine Tolgahan Erdoğan tarafından @ tolqahanerdoqan isimli twitter hesabından ‘Şaibeli kurultay şaibeli genel başkan’ başlıklı paylaşımda bulunduğunun görüldüğü, dosya kapsamında bu kişilerin tanık sıfatıyla bilgilerine başvurulması gerekli görülmekle işbu tutanak düzenlenmiş ve ilgili paylaşımların çıktısı dosyaya eklenmiştir.”

Bu tutanağın ardından, ilgili isimlerin tanık sıfatıyla ifadesinin alınması için talimat yazıldı. CHP için açılan kurultay soruşturması dosyasına, TRT’nin yaptığı paylaşımlar da “suç delili” olarak girdi.