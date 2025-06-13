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Dört kritik not
Barış Pehlivan
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Dört kritik not

13.06.2025 04:00
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- CHP’nin 2023’te yapılan kurultayına ilişkin iddianame yazıldı. Aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da dahil olduğu 12 kişi hakkında hapis cezası istendi. İddianamede Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesinde yer alan “oylamaya hile karıştırma” suçunun işlendiği ileri sürüldü. Birikimine güvendiğim bir yargı mensubu ise bana şu kritik tezini aktardı: “Kanundaki 112. maddenin içeriği ile iddianamede ileri sürülen eylem uyumlu değil. İddianamedeki olay ‘haksız oy teminini’ konu alıyor; hileyi değil. Ancak bu olay mevcut yasada suç olarak tanımlanmamış. Aslına bakılırsa yasaya yeni bir düzenleme gerekiyor. Bu haliyle bu suçlama boşa düşüyor.”

- MHP ile AKP arasında “terörsüz Türkiye” konusunda bir farklılık var mı? Bunu iki partiden isimlere de sordum. İki taraf da bu soruya “Hayır” yanıtını veriyor. Ancak her iki parti de arada hassasiyet ve üslup farkını kabul ediyor. Bu açıdan iki noktayı not ettim. Birincisi, AKP’nin meseleyi ağırdan alması. Bunu infaz yasasında gördük. MHP pandemi kapsamında yapılan gibi bir adım atılması için açık dille öneride bulundu. Gelin görün ki AKP isteğiyle sonbahara ertelendi. İkincisi, güvenilirlik. Size şaşırtıcı gelecek ama DEM Parti tarafı, MHP’yi AKP’den daha güvenilir buluyor. Hatta konuştuğum DEM’liler MHP’yi “sürecin sigortası” kabul ediyor.

- Adı sık sık “Yeni kabinede bakan olabilir” diye geçen bir kişi var. 52 yaşındaki isim halihazırda o bakanlıkta yardımcı olarak görev yapıyor. Hatta yakın dönemde gündeme gelen büyük bir veri sızıntısında rolü olduğu konuşuluyor. Neyse, sorum başka: Acaba o bakan yardımcısının doktora diploması sahte, dolayısıyla geçersiz olabilir mi?

- DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Önümüzdeki günlerde Öcalan’ın farklı siyasi partilerin temsilcileri ile de buluşması kuvvetle muhtemel.” Sonra da Öcalan’ın görüşmek istediği Barzani’den Talabani’ye bazı yabancı liderlerin isimlerini verdi.

DEM kaynakları ile konuştuğumda, Öcalan’ın Meclis’teki siyasi parti temsilcileriyle de görüşmek istediğini öğrendim. Zamanı bilinmez ama AKP’den MHP’ye ve belki de CHP’ye Türkiye’deki siyasetçilerin İmralı ziyaretleri başlarsa şaşırmayalım.

İlgili Konular: #AKP #CHP #Ekrem İmamoğlu #MHP

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