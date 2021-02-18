Çiftçi-Sen’e destek

18 Şubat 2021 Perşembe

LA VİA CAMPESİNA AVRUPA KOORDİNASYONU’NDAN CEZAYA KINAMA

Mahkeme kararlarıyla Çiftçi-Sen yöneticilerine İŞKUR’a kayıtlı olmadığı için para cezaları verilmesini “garip bir olay” olarak niteleyen kuruluş, cezaların iptalini istedi.

Çiftçi sendikalarının küresel örgütü La Via Campesina Avrupa Koordinasyonu (ECVC), ülkede çiftçi hakları için mücadele etmek üzere kurulan ancak sendika olduğu kabul edilmediği gibi bir de para cezasına çarptırılan Çiftçi-Sen için bir dayanışma mesajı yayımladı.

La Via Campesina Avrupa Koordinasyonu’nun, Çiftçi-Sen’in sendikalaşma mücadelesinde dayanışma içinde olduklarının vurgulandığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti yetkililerini Birleşmiş Milletler Köylü Hakları Deklarasyonu’nda (UNDROP) belirtilen haklara daha geniş bir şekilde saygı göstermeye ve bunları uygulamaya çağırıyoruz” denildi.

Çiftçi-Sen’in kurucu üyesi olduğu La Via Campesina Avrupa Koordinasyonu (ECVC), Çiftçi-Sen’in sendikalaşma mücadelesine destek verdiklerini ve dayanışma içinde olduklarını belirtti. Açıklamada, “Çiftçilere sendikalaşma eyleminin bir sonucu olarak idari para cezası verilmesi kabul edilemez ve ayrımcı bir tavırdır. ECVC, bu para cezalarının iptal edilmesini talep etmektedir” denildi.

YASAL İŞLEM TAMAM

“Çiftçi-Sen 1 Şubat 2020 tarihinde İzmir’de düzenlediği konferansla, 21 Şubat 2020’de Çiftçi-Sen olarak kurulmuş ve aynı yıl 31 Ekim’de ilk resmi kongresini tüm yasal işlemlerin ardından gerçekleştirmiştir” ifadelerine yer verilen açıklamada, “ILO’ya göre işçiler, iş türünü açık (yazılı veya sözlü) veya örtük bir iş sözleşmesi veya bu tür sözleşmelerin ardışık olarak aynı işverenle sürekli olarak sürdüren çalışanlardır. Ancak Çiftçi-Sen üyeleri işçi değil, çiftçidir ve çiftçilik sosyal bir statüdür. Aralık 2018’de kabul edilen Köylülerin ve Kırsal Alanlarda Çalışan Diğer İnsanların Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Bildirgesi’nde, madde 9.1, ‘Köylüler ve kırsal alanlarda çalışan diğer insanlar, örgüt, sendika, kooperatif, dernek veya kendi seçecekleri çıkarlarını koruyacak, toplusözleşmeler yapabilecekleri örgütler kurma ve bunlara katılma hakkına sahiptir’ ” diye belirtildiği hatırlatıldı.

KABUL EDİLEMEZ

Açıklamada, “Çiftçilere sendikalaşma eyleminin bir sonucu olarak idari para cezası verilmesinin kabul edilemez ve ayrımcı bir tavır” olduğu vurgulandı.