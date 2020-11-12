Güç birlikten doğdu

12 Kasım 2020 Perşembe

OLCAY BÜYÜKTAŞ

Başarıyı, emekçilerin kararlılıklarını birlikte ortaya koyması getirdi

İşçi temsilcilerine göre, 3-4 milyon emekçinin tazminat hakkını yok edecek teklifin çekilmesini müzakere ve mücadelenin birlikte yürütülmesini sağladı.

Çalışan kesimlerin haklarının tırpanlaması konusunda oldukça mahir davranan hükümet, bir kez daha amacına ulaşamadı. Önce fon ardından tamamlayıcı emeklilik sigortası ve sonunda da 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların esnek çalışma formülüyle gasp etmek istediği kıdem tazminat hakkını bir kez daha teslim etmek zorunda kaldı.

Salgına karşın

Emekçinin kararlı mücadelesi sonucu 3-4 milyon işçinin kıdem tazminatı hakkını, bugün gençlere ve 50 yaş üstü işçilere, yarın herkese uygulanabilecek yasa teklifi geri çekildi. Gelişmeler üzerine işçi temsilcileri ile yaptığımız sohbetlerde dillendirilen ana düşünce işçinin birliğinin başarı getirdiği oldu. Son gün Meclis’te grubu bulunan partileri tek tek dolaşan, ilgili milletvekillerini tek tek ziyaret eden Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asıl olarak birlikte olmanın kendilerini güçlendirdiğini belirttikten sonra yaşananları, “Konuyla ilgili ne kadar milletvekili varsa hepsine tek tek mektup yazdık, telefonla anlattık. Müzakere ile mücadeleyi birlikte yürüttük.

Emekçinin lehine olan, geleceği için çok çok önemli bir kazanım elde edildi” dedi. Atalay, konunun öneminin anlaşılmasında rol oynayan basın emekçilerine de teşekkür etti. Emekçiler açısından bir başarı öyküsü yazıldığını dile getiren Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kaval ise bu süreçte başta işçi sendikaları konfederasyonları olmak üzere katkı veren tüm kesimlere ve siyasilere teşekkür ettiklerini belirterek “Ancak öncelikle içinde bulunduğumuz salgın koşullarına karşın hem tamamlayıcı emeklilik sistemi hem de torba yasada kısıtlanmak istenen hakları ve gelecekleri için mücadele eden, alanlara çıkan, üyelerimiz ve tüm emekçilere teşekkür ederiz” değerlendirmesinde bulundu.

Daha kararlı

Çok büyük bir ihtimalle bu süreçte yürütülen çalışmalar sonucu koronavirüs kapan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, bu hak gaspı girişiminin işyerlerinde, meydanlarda, bulunduğu her yerde işçi sınıfının iradesini ve kararlılığını ortaya koyan mücadele ile engellendiğini söyledi.

“Bedeli ne olursa olsun kıdem tazminatına ve emeklilik hakkına sahip çıkacağımızı bir kez daha gösterdik” diyen Çerkezoğlu, pandemi ve ekonomik kriz koşullarında işçilerin, halkın işini, geçimini ve sağlığını değil, patronların kârlarını korumayı hedefleyen politikalara karşı şimdi daha güçlü, daha inançlı ve daha kararlı olduğunu ifade etti.