Her emekliye ikramiye

06 Mayıs 2021 Perşembe

Olcay Büyüktaş

TÜM EMEKLİLER DAYANIŞMA AĞI: Ülkeye en az 25 yıl hizmet vermiş emekliye yılda iki kere verilen ikramiye en az 3 bin olmalı.

ÖZEL EMEK EMEKLİLERİ: Bizler ne emekli maaşları ne de sağlık giderleri ile devlete yük olmuş bir kesimiz. Hiç olmazsa ikramiye verilmeli.

Gençlerin iş bulamadığı, en az 25-30 yıl çalışmış, dinlenmeyi ve gezmeyi hak eden emeklilerin ise çalışmak zorunda kaldığı ülkede üç yıldır dini bayramlarda verilen bin liralık emekli ikramiyeleri üç haftadır bazı kesimlerin en çok konuştuğu konu.

Yoksulluğun arttığı, ücret ve maaşların zamlar karşısında hızla eridiği bu dönemde en çok nefes almaya gereksinim duyan emekliler mutsuz. Çünkü emeklilerin büyük bir bölümü verilen ikramiyenin söz verildiği halde anlamlı bir artış sağlanmadığından bir kısmı ise hiç bayram ikramiyesini almadığından şikâyetçi...

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zam geleceğini duyurduğu andan itibaren hesap yapmaya başlayan emeklinin hayalleri, verilecek zammın açıklanmasıyla ciddi bir hayal kırıklığına dönüşmüştü zaten. O günden sonra pek çok emekliden konunun bir kez daha gündeme getirilmesini isteyen e-posta ve telefonlar aldık.

Tüm Emekliler Dayanışma Ağı adına taleplerinin 3 bin lira olduğunu ileten Tarık Bozkurt, ikramiyenin 1100 lira olacağının açıklanmasının kendilerinde derin bir üzüntü yarattığını belirttikten sonra durumu şöyle özetledi:

Eğer ilk verildiği tarihten itibaren bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranı korunmuş olsaydı ikramiyeler bu yıl 1763 TL’ye yükselmiş olacaktı. Bayram ikramiyeleri destekleyici bir ödeme olmaktan çıktığı gibi, emekli aylıkları da Mart 2018’den bu yana yüzde 68 oranında artan gıda enflasyonu karşısında, sağlıklı beslenmeye olanak vermeyecek ölçüde geriledi.

Bozkurt, “Biz emekli ikramiyeleri 3 bin TL olsun derken, bir elinizle verip diğer elinizle almayın demek istemiştik. Emeklilik rejimini biz emekliler kurmadık, siyasi iktidarlar kurmuştur. Biz emekliler için açıklanan bayram ikramiyelerindeki 100 TL artış miktarının emeklilerle dalga geçmekten öte bir anlamı yoktur” diyor.

150 bin emekli alamıyor

Sadece SGK’den aylık alanlar için yapılan düzenleme, doğal olarak banka, sigorta şirketi ve TOBB çalışanlarının dahil olduğu özel sandık emeklisini kapsam dışı bırakmıştı. İkramiyeler ilk verildiğinde bazı vakıf ve sandıklar ilk ödemeyi yaptı ancak ödeyecekleri ikramiyelerin kendi bütçelerinden karşılamaları gerektiği sonucu ortaya çıkınca ödemeden vazgeçti.

Şimdi bu kapsamda olan Emekli Bankacı Dernekleri Platformu katılımcısı Akbank Emeklileri Derneği, Anadolu Emlak Mensupları Emeklileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Dışbank Emeklileri Derneği, Esbank Emeklileri Derneği, Pamukbank Emeklileri Derneği, Şekerbank Emeklileri Derneği, Vakıflar Bankası Emeklileri Derneği, Yapı Kredi Bankası Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği mensuplarından Erhan Saygı da diyor ki “Bizler 150 bin kişi civarındayız. Bugüne kadar ne emekli maaşları ne hastane ve sağlık harcamaları ile devlete gider oluşturduk. Bütün bunlar kendi bütçemizden karşılandı. Ama siyasiler belli amaçlar için bir yasa çıkarıyor ve bazı yurttaşları bunun dışında bırakıyor. Bu önce anayasanın eşitlik ilkesine sonra da vicdanlara aykırı. Bizler de zamların yağmur gibi geldiği, pandemi ile insanların elinin kolunun bağlandığı bugünlerde emekli ikramiyesini almak istiyoruz.”

150 bin emekli, üç yıldır yaşanan mağduriyetin giderilmesini Cumhurbaşkanı’ndan talep ediyor.

3 MİLYONU ÇALIŞIYOR

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü Ünal Demirtaş, emeklilerin sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Ocak 2021 itibarıyla Türkiye’deki 13 milyon 277 bin 694 emeklinin çok büyük bir kesiminin aldığı ücretle geçinemediğini belirten Demirtaş, yapılan araştırmalara göre 8 milyon emeklinin asgari ücretin, 2.6 milyon emekli ise 1000 liranın altında aylıkla geçim mücadelesi verdiğini vurguladı. Bu nedenlerle en az 3 milyon emekli halen bir işte çalışıyor. Demirtaş, “Bu kapsamda 65 yaş üzeri olanların sayısı da 851 bin kişi. Bu son derece trajik bir durumdur” diye konuştu.