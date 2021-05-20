İnci işçisi hâlâ mağdur

20 Mayıs 2021 Perşembe

Olcay Büyüktaş

Sayıları bine yakın İnci Deri çalışanı, aradan yıllar geçmesine karşın tazminatlarını ve primlerini alamadı. Daha önce ödeme sözü veren işveren, “Öncelikli hedef ayakta kalmak” yanıtını verdi.

İnci Deri işçileri, bu sayfaya daha önce de birkaç kez konuk oldu. Çünkü darboğaza giren işletme, önce maaşları ödeyememiş; ardından primler ve daha sonra da kapatılan mağazalardan ayrılmak durumunda kalan işçilere tazminatları ödenmemişti. Yasal yolları deneyen çalışanların bir kısmı da bizlere ulaşarak çözüm yolu aramıştı...

Ancak aradan geçen bunca zamana karşın ne yazık ki gelişmeler İnci Deri çalışanları için pek de iç açıcı olamadı. İnci mağdurları da sosyal medyadan yaptıkları kampanyalarla haklarını hatırlatmaya devam etti, ediyor. Kimi Konya’dan kimi Bolu’dan ülkenin dört yanından kampanyaya katılan ve kiminin 5, kiminin 15 ama en fazla 120 bin TL alacağı olan emekçiler, kamu ya da özel kurum ve kuruluşlardan da destek bekliyor.

BİR YIL GEÇTİ

İnci Deri mağdurları, Twitter’dan yaptıkları açıklamada, özetle “Patron bir yıl önce söz verdi. Planlamaları yapıyorum. Tazminatları ödeyeceğim dedi. Ancak bir ses çıkmadı. 1000’e yakın çalışan ve ailelerimizle 3 bin kişi mağdur durumdayız. Yetkililere sesleniyoruz, şirketin iflas davası var. 102 yıllık bir marka olan İnci’yi TMSF alsın ve satışını yapsın ki bizler de alacaklarımızı alalım” diyor. Diğer yandan işçilerin verdiği bilgilerden öğreniyoruz ki İnci Deri’nin ülkenin çeşitli illerinde ve alışveriş merkezlerinde 10 civarında mağazası, İnci bağlantılı isimlerle faaliyete başladı. İnci Deri’nin başka deri mağazalarına İnci bayiliği verdiği, söylenen bilgiler arasında.

‘REVİZE ETMEK MÜMKÜN DEĞİL’

Fikri takip açısından gelişmeleri sorduğumuz İnci Deri’nin sahibi Ali Murat Kızıltaş, ödemeler için bir yıl önce hazırlıklara başladıklarını ancak öngörülmeyen gelişmeler yaşandığını dile getirdi. Kızıltaş’ın verdiği yanıt özetle şöyle:

Bir yıl öncesinde bir planlama yapmış, bunun hazırlıklarına da başlamıştık. Ancak yine tam bir yıl önce etkisini gördüğümüz ve şiddetlenerek süregelen Covid-19 pandemi süreci, bildiğiniz gibi her sektörde derin yaralar açtı.

Sürecin doğru yönetilememesi, belirsizlikler, ekonomik desteklerin yetersizliği ve işletmelerin kapalı kalma süreleri sebebiyle geleceği öngörmek ve planları revize edebilmek ne yazık ki hâlâ mümkün değil.

Bütün işletmelerin öncelikli hedefi ayakta kalmak ve yaşamlarını sürdürebilmeyi başarmak ki sorumluluklarını yerine getirebilsinler.

Bize emek vermiş çalışanlarımızın haklarının teslim edilmesi konusunda hiçbir zaman geri adım atmadık. En büyük üzüntümüz ise bu çalışanlarımızın arasına karışan ve haklarını çoktan almış olan veya hukuka aykırı bazı işler yaparak haklarının çok üzerinde gelir sağlamış kişilerin yeniden hak iddia etmeleri, iş arkadaşlarının haklarını yeme girişimleridir. Bu kişilerin ayrışması konusunda çalışmalarımızı da tamamlamış bulunuyoruz.

GENÇLERİN İLK HEDEFİ İŞ BULMAK



Türkiye, genç işsizliğinde dünyada ön sıralarda. DİSK-AR İşsizlik ve İstihdamın Görünümü 1. Çeyrek Bülteni’nde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’na özel dünyada ve Türkiye’de genç işsizliğine yer verdi.

Türkiye’de halihazırda yüksek olan gençlerde işsizlik oranları 2018 Eylülü’nde görülmeye başlanan ekonomik kriz ve 2020’de yayılan Covid-19 salgını ile daha fazla arttı. Türkiye, genç işsizliği ve ne eğitimde ne istihdamda olanların oranında OECD ülkeleri arasında birinci sırada.

ÖNCE TAZMİNAT SONRA HELALLEŞME

Bağımsız Maden-İş üyesi Uyar Maden işçileri, kendilerine verilen sözlerin tutulmasını, haklarının ise torba yasada yer almasını istedi.

Açıklamayı okuyan Uyar mağduru işçi Himmet Mutlu, “Bizlere AKP olağan kongresi sonrasında yasa çıkarılacağı söylendi. Ancak aylar geçmesine rağmen ne yasa çıktı ne sözler tutuldu. Sadaka istemiyoruz. Biz gasp edilen haklarımızın karşılığını istiyoruz. Önce haklarımızı verin, sonra helalleşelim” diye konuştu.