İşçi bahane destek şahane

13 Mayıs 2021 Perşembe

Olcay Büyüktaş

Covid-19 döneminde işverenlere 23 milyar lira kaynak aktarılırken 2.6 milyon işçiye ödenen nakdi ücret desteği 11 milyar lirada kaldı. İşsizlik Sigortası Fonu ödemelerinin yüzde 27’si işverenlere yapıldı.

İŞKUR verileri, Türkiye’nin pandemide yurttaşlarına verdiği desteğin ne kadar az olduğunu, yoksul ve çalışan kesimler yerine işvereni desteklediğini ortaya koydu.

İŞKUR, Nisan 2021 dönemine ait İşsizlik Sigortası Fonu (İSF) Bülteni’ni 10 Mayıs 2021 günü yayımladı. DİSK-AR’ın raporlaştırdığı bültende yer alan verilere göre Nisan 2020-Nisan 2021 arasında salgın kapsamında İSF’den işçilere 11.4 milyar TL nakdi ücret desteği ödemesi yapılırken işverenlere 22.6 milyar TL teşvik ve destek ödemesi ile işbaşı eğitim desteği yapıldı. Bu dönemde işçilere yapılan 114 milyar TL nakdi ücret desteği ve 33.1 milyar TL kısa çalışma ödemesi toplamı ise 44.5 milyar TL oldu.

Covid-19 döneminde 17 Nisan 2020’de başlayan işten çıkarma yasağından dolayı ücretsiz izin uygulamaları yaygınlaştı. Milyonlarca işçi 2020’de günlük 39 TL, Ocak 2021 itibarıyla günlük 47 TL olan nakdi ücret desteğine mahkûm edildi. İşverenlere aktarılan kaynak işçilere ödenseydi nakdi ücret desteği şimdikinin üç katından fazla olabilirdi.

90 DEĞİL, 112 MİLYAR

Salgın döneminde İSF’nin fon varlığı ciddi bir biçimde azaldı, İşsizlik Sigortası Fonu’nun amaç dışı kullanımı farklı boyutlara ulaştı. Salgın öncesinde 132 milyar TL olan İşsizlik Sigortası Fonu varlığı Nisan 2021 itibarıyla 89 milyar TL’ye düştü. İşsizlik Sigortası Fonu amacına uygun bir biçimde kullanılsaydı Nisan 2021 itibarıyla fon varlığı 89 milyar 316 milyon 482 bin TL değil, 111 milyar 883 milyon 109 bin TL olacaktı.