Kiracı, borçlu ve işsiz

03 Aralık 2020 Perşembe

OLCAY BÜYÜKTAŞ

İkinci ya da üçüncü dalgadan değil işsiz kalmaktan korkuyorlar. Yüzde 68’i işini kaybetti bile

21 ile 64 yaş arasındaki kadınlar... Yüzde 99.7’si kendi evinde ya da çalıştığı evde şiddet görüyor. Salgınla işlerinden oldular. Kayıtları olmadığı için hiçbir destekten yararlanamıyorlar.

Ev İşçileri Dayanışma Sendikası bir araştırma yaptı. Şiddete dikkat çekmeyi amaçlayan rapora göre kadınlar çalışma süresi arttıkça yaşadıkları şiddeti normal karşılamaya başlıyor.

Yaşları bazen 15’e kadar düşüyor. Evlerde çalışıyor, temizlik yapıyor, çocuk ya da hasta bakıyorlar. Yaşı 64’e kadar çıkan ve 21 yıldır sürekli çalışanlar da var. Hemen hepsi hastalanmaktan çok, işini kaybetmekten korkuyor, yüzde 68’inin ne yazık ki korktuğu başına geldi. Yüzde 99.7’si kendi evinde ya da çalıştığı evde fiziki, psikolojik ya da ekonomik şiddete maruz kalıyor. En acı yanı ise kadınların çalışma süreleri arttıkça yaşadıkları şiddeti normal karşılamaya başlaması ya da rahatsız olmaması...

Tüm bunları Ev İşçileri Dayanışma Sendikası’nın yaptığı araştırmadan öğreniyoruz. Yandaki grafikte dikkat çekici noktaları yer alan “Toz Bezi Değiliz Ev İşçisiyiz” raporuna göre evlerde çalışan kadınların yüzde 24’ü 21-34 yaş, yüzde 11’e yakını 55-64 yaş aralığında. Ancak yaşları 15’e kadar düşen kadınlar da var. Çalışmaya danışmanlık etmiş, Dr. Ceyhun Güler’in verdiği bilgiye göre, sadece işsizlik ve iş yükü değil şiddet de ev işçilerinin en önemli sorunları arasında... Rapor kapsamında soru formunu cevaplayan ev işçilerinin yüzde 86’sı aile ve hane içerisinde, yüzde 96.3’ü ise çalışma hayatında şiddete maruz kaldığını belirtiyor.

Soru ‘dalga’ değil

Güler, “Aynı anda hem aile içinde hem de çalışma yaşamında şiddete maruz kaldığını belirten ev işçilerinin oranının ise yüzde 99.7 olduğuna dikkat çekiyor: “Burada üzerinde durulması gereken önemli noktalardan birisi de ev işçilerinin çoğunun hem aile içinde hem de çalışma yaşamlarında bütün şiddet türlerine aynı anda maruz kalmalarıdır. Ev işçileri aile içinde ve çalışma yaşamında fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddet olmak üzere bütün şiddet türlerine aynı anda maruz kalıyorlar.” değerlendirmesini yaptı. Araştırma kapsamında ev işçilerine ikinci dalga veya üçüncü dalgada en çok neden kaygılandıkları sorulduğunda, çok çalışmak, güvencesiz çalışmak veya virüse yakalanmaktan değil işsiz kalmaktan korktuklarını belirttiklerini dile getiren Güler, ev işçilerinin yüzde 93.4’ünün ikinci veya üçüncü dalgada her şeyden çok işsiz kalmaktan korkuyorlar.

Ceyhun Güler: En dikkat çeken bulgu ise ev işçilerinin mesleki tecrübeleri azaldıkça psikolojik şiddetten şikâyetçi olma eğilimlerinin artması. 5 yıldan daha az süre çalışanların yüzde 82.9’u en çok psikolojik şiddetle karşılaştığını ifade ederken, bu oranın 6-10 yıl arasında çalışanlarda yüzde 74.3, 21 yıl ve üzerine çalışanlarda yüzde 35 olduğu görülüyor.

Emekçi önlem istiyor

Haber Sen Ankara 2 No’lu Şube üyeleri, salgın koşullarında alınmayan önlemler nedeniyle eylem yaptı. PTT’nin kamuda 60 yaş üstü, hamile, engelli, kronik hastaların idari izin ve dönüşümlü çalışma gibi tedbirler kapsamına alınmamasına tepki gösterilen eylemde, salgın nedeniyle artan personel eksiğinin karşılanması ve acil tedbirlerin alınması talep edildi. İşçiler, salgının değil alınmayan önlemlerin öldürdüğünü dile getirerek, PTT yönetiminin artık gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğini belirtti.

Asgari ücret insanca olsun

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu yarın yapılacak asgari ücret toplantısı ile ilgili olarak “İşçi ve emekçiler için vergi indirimi sağlanmalı” açıklaması yaptı. Açıklamada, “Asgari ücret sadece verilecek maaşın belirlenmesi değildir, aynı zamanda asgari yaşam koşullarının belirlenmesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle sosyal ekonomik boyutları da düşünülmek zorundadır. Bu temel zorunluluktan kaynaklı vergide adalet ve yaşamın sürdürülmesinde zorunlu olan tüketim mallarının üzerindeki vergi yükünün düşürülmesini talep etmekteyiz” ifadeleri kullanıldı.