Madenciye sert müdahale

26 Kasım 2020 Perşembe

OLCAY BÜYÜKTAŞ

Bakan Soylu’nun verdiği sözler tutulmadı. İşçilere gaz sıkıldı. 9 emekçi gözaltında

Ermenekli madenciler, verilen sözlere rağmen sorunları çözülmeyince yeniden Ankara’ya yürümek istedi. Ancak polis ve jandarma işçilerin Güneyyurt Meydanı’ndan çıkmasına izin vermedi. 87 gündür hak mücadelesi veren madencilere oldukça sert müdahale edildi. Gaz sıkıldı, TOMA’lardan su sıkıldı, Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Tahir Çetin fenalaştı. 9 işçi gözaltında alındı.

Ermenekli madencilerin başta ödenmeyen ücretleri ve tazminatları olmak üzere haklarını almak için başlatmak istedikleri Ankara yürüyüşü polis ve jandarma tarafından engellendi.

Bağımsız Maden-İş öncülüğünde başlattıkları Ankara yürüyüşlerinin engellenmesinin ardından direnişe geçen Ermenekli madenciler, verilen sözlere rağmen sorunları çözülmeyince bugün yeniden Ankara’ya yürümek istedi.

Ancak polis ve jandarma işçilerin Güneyyurt Meydanı’ndan çıkmasına izin vermedi. İşçiler “Aç yolu jandarma geliyoruz Ankara”, “Ölmek var dönmek yok” sloganlarıyla engellemeyi protesto ederken Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Tahir Çetin fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Jandarma suç işledi

Hastaneden çıktıktan sonra görüştüğümüz Çetin, “15 Ocak’a kadar söz verilmişti ne oldu” sorumuzu şöyle yanıtladı: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Karaman Valisi söz verdi. Hem Soma hem de Ermenekli madencilerin haklarını alacağı söylendi. Ancak sonra yapılan toplantılara Özbey ailesi katılmadı. Ardından Karaman Valisi gelerek ailenin hakları ödemeyeceğini söyledi.

Bunun üzerine biz de 87 gündür süren mücadeleye devam kararı aldık. Ancak, devletin bu aileye gücü yetmedi. Yasak olduğu halde üretim yaptılar, iki kere baskın yapıldı, mal çıkarırken kamyonları yakalandı. Bizim hakkımızda suç duyurusunda bulundu.

Jandarma bugün burada ciddi bir suç işledi. Yasal hakkımız 2911’e göre karayolundan yürüyecektik. Fakat çok ciddi ve sert bir müdahale oldu. Gaz sıkıldı, su sıkıldı. Halen de sekiz arkadaşımla birlikte gözaltındayım. Şu an sağlık kontrolümüz yapılıyor.

Birleşik metal iş kaldığı yerden

Sendikal haklarının tanınması talebiyle yola çıkan, yürüyüşleri engellenen ve gözaltına alınan metal işçileri dün kaldıkları yerden yola devam kararı aldı. İşçilere, Türk Metal’den dayanışma mesajı geldi.

Birleşik Metal-İş üyesi metal işçileri, sendikal haklarının tanınması talebiyle Gebze’den Ankara’ya yürüyüş başlattı.

Metal işçileri yürüyüşlerine önceki gün başlayacaklarını duyurmuş ancak Kocaeli Valiliği’nin kararıyla polis zoruyla engellenmiş ve gözaltına alınmışlardı.

Yürüyüş öncesi gerçekleştirilen açıklamaya Petrol-İş, Eğitim Sen, CHP, EMEP, DİP ve SEP destek verdi. Birleşik Metal-İş üyesi işçiler sendikal haklarının tanınması talebiyle Ankara’ya yürüyüş başlattı.

Metal’de dayanışma

Sendikal haklarının tanınması talebiyle Gebze’den Ankara’ya yürümek isteyen Birleşik Metal-İş üyesi işçiler dün polis zoruyla engellendi. Sendikanın Gebze 1 No’lu şubesi önünde bulunan işçiler, sendika yöneticileri, desteğe gelen diğer sendikaların ve siyasi partilerin üye ve yöneticileri de dahil olmak üzere toplamda 97 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar dün akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Birleşik Metal-İş üyesi işçiler sendikal haklarının tanınması talebiyle Ankara’ya yürüyüş başlattı. Öte yandan işkolunda örgütlü Türk İş’e bağlı Türk Metal-İş’ten dayanışma mesajı geldi.

Türk Metal Başkanı Pevrul Kavlak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İnsan onuruna yaraşır bir yaşam sürmek için Anasayal ve yasal haklarını kullanarak Birleşik Metal İş Sendikası’nda örgütlenen işçilerin atılmaları sendikal hak ve özgürlüklerine vuruluş bir darbedir. Hak aramak ve seslerini duyurmak için Ankara’ya yürümek isteyen işçilerin engellenmesi kabul edilemez. Tüm Metal topluluğu Birleşik Metalİş üyelerine daşanışma duygularını göndermektedir” diye konuştu.

Kadın dayanışması çözer

Şiddetin kaynağı eşitsizlik

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla açıklama yapan DİSK Genel Merkezi önünde Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, kadına yönelik şiddetin kaynağının eşitsizlik, cinsiyetçiliktir ve ayrımcılık olduğunu dile getirdi. Olağan dönemlerde de varlığını sürdüren toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ülkemizde 2018’den itibaren ağırlığı artan ekonomik kriz ve 2020’deki Covid-19 pandemisiyle katmerleştiğini vurgulayan Çerkezoğlu önerilerini şöyle sıraladı:

- İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun uygulansın!

- ILO’nun geçen yıl kabul ettiği 190 no’lu “İşyerinde Şiddet ve Tacizin Önlenmesi” Sözleşmesi Türkiye’de de onaylansın!

- İktidarın politikalarında kadın istihdamını artırmak için önerilen esnek çalışma biçimlerine karşı tam zamanlı ve güvenceli istihdam olanakları yaratılsın.

- Salgının yarattığı krizden en çok etkilenen sektörlerde iş ve gelir kaybına uğrayan kadınlar için özel önlemler geliştirilsin.

- Tüm işyerlerinde, hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, 60 yaş ve üzerinde olanlar Covid-19 salgını süresince