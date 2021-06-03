Önce işçi hakkı ödensin!

03 Haziran 2021 Perşembe

Olcay Büyüktaş

Ağırlıklı olarak yurtdışındaki inşaatlarda çalışmış işçiler, Kayı Holding’in konkordato sürecinin 18 Haziran’a uzatılması üzerine açıklama yaptı. İnşaat-Sen Kayı İnşaat İşçileri Koordinasyonu, “Konkordato süresi uzatılsın, bankalar geri çekilsin, önce Kayı işçilerinin hakkı ödensin” dedi.

Uzak diyarlarda ailelerinden uzakta çalıştılar. Ağırlıklı olarak Cezayir, biraz da Litvanya’da, şehir hastaneleri, camiler yaptılar. Önceleki işler iyi gitti ancak bir yılda ücretler düzenli ödenememeye hatta bir süre sonra da hiç ödenmemeye başladı. Evet, sözünü ettiğimiz, birikmiş alacakları ve hakları için her hafta eylem yapan Kayı İnşaat işçileri... Haklarını alamayan işçilerin önünde şimdi yeni bir engel yükselme yolunda ne yazık ki... Meclis’te görüşülen ve belli komisyonlardan geçen İflas Yasası değişikliği... Çünkü kendisini garantiye almak isteyen finansörlerin baskısıyla şimdi bir değişiklik önerisi var. İflas eden şirketlerde işçi alacaklarını birinci öncelik olmaktan çıkarmayı hedefleyen bir öneri...

BANKALAR GERİ ÇEKİLSİN

İnşaat-Sen Kayı İnşaat İşçileri Koordinasyonu sözcülerinden Nurseli Gözüaçık’la yaptığım sohbetten öğreniyorum ki, sayıları 400’e yaklaşan -tam sayı verecek olursak 394- inşaat işçisinin alacaklı olduğu Kayı Holding’in 28 Mayıs’ta görülen konkordato duruşmasında geçici konkordato süreci 18 Haziran’a kadar uzatıldı. Bunun üzerine de işçiler bir kez daha açıklama yaptı. “Konkordato süresi uzatılsın, bankalar geri çekilsin, önce Kayı işçilerinin hakkı ödensin” dedi.

Gözüaçık’ın verdiği bilgi özetle şöyle: İnşaat-Sen olarak 6 aydır yaklaşık 400 Kayı İnşaat işçisinin hak edişlerini almak için mücadele ediyor. Mücadele sayesinde patronun bireysel oyalamalar dönemi kapandı. Şirket şubat ayında konkordato ilan etti. Ekonomik kriz ile milyar dolarlık tahtı devrilen Kayı Holding’in konkordato süreci adım adım takip edildi. 28 Mayıs’ta görülen duruşma öncesinde Ankara’da Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı önünde eylemler yapıldı. İşçilerin bankalardan yana olan hukukla baş başa bırakılmaması için bakanlıklar göreve çağrıldı.

HİSSELER SATILSIN

Kayı İnşaat, 5 aylık geçici konkordato süresinin içinde. Bu süreçte Kayı İnşaat’ın Gaziantep Şehir Hastanesi’nde 1 milyar TL’lik hissesi olduğu, hastane projesinin dörtte birlik bir oranını üstlendiği öğrenildi. Bu hisselerin satışı geçici konkordatoda gerçekleşirse işçi alacakları koşulsuz şartsız ödenecekti. Ancak geçici konkordato süresi içinde satışın tamamlanması mümkün görünmüyor. Bu sebeple 18 Haziran’da görülecek ikinci duruşmada, 1 yıllık kesin konkordato mühletine geçilmesi isteniyor.