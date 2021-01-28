Tersaneler kara tabut

28 Ocak 2021 Perşembe

OLCAY BÜYÜKTAŞ

SON SEKİZ YILDA TERSANELERDE EN AZ 226 İŞÇİ, İŞ CİNAYETLERİNE KURBAN GİTTİ

Milyonlarca ya da milyarlarca liralık gemilerin üretildiği tersanelerde birkaç bin liralık işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmadığı için emekçilerin yaşamlarından olduğunu söyleyen Limter İş Başkanı Kanber Saygılı’ya göre çözüm açık: Ortak mücadele.

“Bu gemi bir kara tabut, badem gözlüm beni unut...” Evet belki Tuzla, Aliağa’ya da diğer tersaneler ve oralarda yapılan gemilerde atom bombasının izleri yok ama oralarda ölüm kol geziyor. Milyarlarca liralık gemilerin yapımında çalışan işçiler için birkaç bin liralık önlemler, “büyük bir maliyet” olarak görüldüğü için son sekiz yılda en az 226 işçi yaşamını yitirmiş durumda...

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, “2020 Tersane Gemi Sektöründe İş Cinayetleri Raporu”nu açıkladı. Rapora göre, son sekiz yılda tersane gemi sektöründe en az 226 işçi yaşamını yitirdi. DİSK Limter-İş Sendikası Genel Başkanı Kanber Saygılı, AKP iktidarı boyunca boyunca iş cinayetlerinde yaklaşık 27 bin işçinin hayatını kaybettiğini belirtti. DİSK Limter-İş Sendikası Genel Başkanı Kanber Saygılı, işe giderken yollarda geçen saatler, işyerinde güvencesiz çalışma koşulları, uzun çalışma saatleri, iki kişinin yapacağı işi tek kişinin yapması, kötü yemekler, alınmayan iş güvenliği önlemleri, patrondan hakaretlere vurgu yaptı.

ÜÇ KURUŞLUK MALİYET

Saygılı, “Yaşamak için değil adeta çalışmak için yaşıyoruz! Evde kira, gıdaeğitim-sağlık giderleri ve elektrik-sudoğalgaz faturaları... Resmi enflasyon yüzde 15 ama gerçekte enflasyon yüzde 35-40’a varmış durumda. Bıçak kemiğe dayandı, geçinemiyoruz!” dedi.

Yıllardır kanayan bir yara olan tersanelerdeki işçi sağlığı sorununu üzerine sorularımızı yanıtlayan Saygılı, işçi sağlığının patronlar tarafından açıkca bir masraf, bir maliyet olarak görüldüğünü anlattı. “Olay çok basit, 10 milyonluk, milyarlık gemilerin yapıldığı tersanelerde üç kuruşluk önlemler alınmıyor. 2008 yılında bir araya gelindi. Konuşuldu, genel ilkeler belirlendi, önlemlerin alınacağı sözleri verildi. Ama değişen bir şey olmadı” diyen Saygılı, pandemi ile birlikte koşulların işçiler için çok daha zor bir hale geldiğini hatırlattı. Günde 39 lira geçinemeyeceği için Covid pozitif olduğunu bile gizleyen işçiler olduğunun altını çizen Saygılı’ya göre sorunun çözümü de aslında oldukça bazı basit: Ortak mücadele.

TÜM YAPILAR OLMALI

İşçi sağlığı ve iş güvenliği meselesinin basında çıkan bir iki haberle değil ortak bir mücadele ile çözümlenebileceğine dikkat çeken Kanber Saygılı, “Bu işler yalnız DİSK’in üzerine kalmış gibi görünüyor. Oysa Türk-İş, Hak-İş, KESK hepsi ortak bir tavır olmalı. Hepsi verilen sözlerin takibini yapmalı, güçbirliği yapmalı... Bu çok yaşamsal bir sorun ve ancak birleşik bir mücadele ile çözüme ulaşır” değerlendirmesini yaptı.

İSTENEN ATLA DEVE DEĞİL!

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin hazırladığı raporda tersane işçilerinin talepleri de sıralandı:

- Pek çok işçinin ölümüne ve yüzlercesinin yaralanmasına yol açan, toplama kamplarından farksız olan tersanelerde, iş cinayetlerinin sorumlularının yargılanması.

- İş güvenliği önlemlerin alınması. Uzun çalışma saatlerine son verilmesi. Her tersaneye sağlık ekipmanı sağlanması.

- İşçilerin hak ettikleri ücretlerin zamanında ödenmesi ve yatırılmayan sigorta primlerinin yatırılması.

- Taşeronlaştırmaya son verilmesi. Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması.

DİSK: ASGARİDEN VERGİ KESİLMESİN

CHP ve HDP ile görüşen DİSK, vergi alınmayarak ve prim desteği ile asgari ücretlinin 750 lira daha fazla ücret alabileceğine dikkat çekti, asgari ücretliler için TBMM’nin harekete geçmesini istedi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu başkanlığındaki DİSK heyeti bugün görüşmelerde bulundu.

DİSK’in konuya dair raporunda özetle şu görüşlere yer verildi: “2021 yılı asgari ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından saptanmış olsa da TBMM tarafından yapılacak yasal değişiklikler ile asgari ücretlilerin ve tüm işçilerin eline geçen nakit miktarın en az 750 lira artırılması mümkündür. Asgari ücretin tümüyle vergiden muaf tutulması ve asgari ücrete sağlanacak SGK prim desteği ile asgari ücretli işçinin eline geçen miktarın yüzde 25’ten fazla artması mümkün olacaktır.”

SÜRGÜNLERE BTS’DEN TEPKİ

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), üyelerinin ve yöneticilerinin sürgün edilmelere karşı sendika genel merkezinde açıklama yapıldı. Açıklamada, “Söz, yetki, karar çalışanların” ilkesi ile hareket edildiğinin altı çizildi. BTS Ankara Şubesi eski Başkanı Sevim Boyraz, sendikanın daha kuruluş çalışmalarına başladığı yıllardan itibaren maruz kaldığı saldırılara ve baskılara karşı geri adım atmadığını savunarak “Toplumun büyük kesiminin, yaşamın her alanında baskı altına alındığı bu süreçte BTS olarak, TCDD yöneticilerinin tüm bu bilimsellikten uzak ve hukuksuz uygulamaları karşısında susmayacağız” ifadelerini kullandı.