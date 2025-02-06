Atatürk düşmanları kimlerdir?

06 Şubat 2025 Perşembe

Beş Teğmen’in ve onların sıralı üç komutanının TSK’den ihraç edilmeleri kararının gerekçelerinde şu hususlar dikkati çekiyor:

- Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığı ifade eden “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sözünü amacı dışında ve karşıtlık içeren protest bir eylemde kullanmak disiplinsizlik olacağı gibi sözün değerini de azaltan bir davranış olacaktır.

- Böylelikle eylemler, TSK’yi tartışılır hale getirerek, toplumda ayrışmalara sebep olmuş ve ordunun vatan millet Atatürk’e olan sevgisinden hiç şüphe duymayan millet nezdinde yıpranmasına neden olmuştur.

- Söz konusu eylem toplumda asker yemininden vazgeçilmiş gibi TSK’ye olan güveni sarsar bir kanaat oluşmasına sebep olmuştur.

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Beş üye tarafından alınan ihraç kararına, dört üye muhalif kalmış ve özetle şunları vurgulamışlar:

- Resmi törenin bitiminde söylenen “Mustafa Kemal’in askeriyiz” sözünün Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın devletin nitelikleri arasında “Atatürk milliyetçiliğine bağlı” özelliğinin sayıldığı 2. maddesi ile Harp Okulları Yasası’nın maddeleri dikkate alındığında hukuka aykırılık teşkil etmediğini belirtmişler.

- Eylemin devletin ve TSK’nin değerine zarar verecek nitelikte ağır suç teşkil eden fiil olarak kabul edilemeyeceği ve buna bağlı olarak Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektirir “Hizmete engel davranışlarda bulunmak” disiplinsizliğini de oluşturmayacağını söylemişler ve aksi yöndeki kabulün orantılılık ve hakkaniyete uygun düşmeyeceğini belirtmişler.

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Bugüne kadar Atatürk, Atatürkçülük, Kemalizm, NUTUK, Atatürk Milliyetçiliği, Altı Ok, Cumhuriyet Devrimi konularında çok yazı yazdım, birçok kitabımda bu konulara değindim; tarihe, Türkiye’ye ve Atatürk’e ilişkin beş kitabımda da doğrudan bu konuları irdeledim.

Bu çerçevede bugüne kadar Atatürk düşmanlarının kimler olduğunu, Atatürkçülüğe, Kemalizme, kimlerin karşı olduğunu ve zarar verdiğini defalarca anlattım:

1) Osmanlı’yı işgal ederek topraklarını paylaşan ama Atatürk’e Kurtuluş Savaşı’nda yenilen, Ortadoğu, Balkanlar, Kafkaslar “Şeytan Üçgeni”nde, petrol bölgelerine komşu, Karadeniz’e çıkışı kontrol eden, Türkiye Cumhuriyeti gibi bir bölgesel gücün varlığını istemeyen Emperyalistler.

2) Bugünkü Türkiye Cumhuriyet’inden toprak isteyen, Aşırı Milliyetçi, Türk Düşmanı, Yunanlar, Ermeniler Ayrılıkçı Etnikçi Kürtler. (Aman dikkat; sadece toprak isteyen Aşırı Milliyetçi ve Etnikçileri kastediyorum. Sakın Yunan, Ermeni, Kürt düşmanlığı biçiminde algılanmasın.)

3) Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti’ne karşı olan; Şeriat Devleti’ni savunan Siyasal İslamcılar.

4) Atatürkçü olduklarını iddia ederek Atatürkçüleri, Demokratları, Devrimcileri, Sendikaları, Demokratik Toplum Örgütlerini, Demokrasiyi, Hukuku, Laikliği yok eden, Atatürkçülerin öldürülmelerini önlemeyen, Yunanistan, Kıbrıs, Avrupa Birliği ve NATO konularında Emperyalistlerin isteklerine boyun eğerek ulusal çıkarları perişan eden, Tarikatlarla, Cemaatlerle kol kola giren, Anayasa’ya zorunlu din derslerini sokan, sivil ve asker politikacılar.

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“Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” diyenlerin “Mustafa Kemal’in Ordusundaki Askerler” oldukları unutulmamalıdır.

Ve yine unutulmamalıdır ki Türkiye’nin bölgedeki en büyük gücü, Mustafa Kemal Atatürk’ün Demokratik, Laik Türkiye çizgisindeki Antiemperyalist ordusudur.