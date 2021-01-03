AYM, yargı ve medya

03 Ocak 2021 Pazar

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada beraatına ve tahliyesine karar verildikten sonra, tahliye edilmeden darbecilik ve casusluk suçlamalarıyla, yeniden tutuklanan Osman Kavala’nın bireysel başvurusunda, 7’ye karşı 8 oyla, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verdi.

Ben her zaman şunu söylerim:

“Hiç kimse, bir kuruma veya kişiye, onun kendisine verdiği zarar kadar çok zarar veremez!”

Bu arada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tahliyesi istenen Selahattin Demirtaş için Kobani olayları konusundaki iddianame de nihayet tamamlandı.

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Çağdaş Gazeteciler Derneği Aralık 2020 Medya Raporu’nda, SADECE BİR AY İÇİNDEKİ sansür ve ceza örnekleri:

1) Albayrak’ın danışmanının yaptığı açıklamalara erişim engeli.

2) RTÜK’ten Habertürk’e 5 kez program durdurma cezası.

3) FETÖ Borsası haberleri silindi.

4) Gazeteci Yalçın Bayer’in çevre kirliliği yazısına erişim engeli.

5) “Süper güçlü rektörler” haberine erişim engeli.

6) RTÜK, Cumhuriyet’i BİK’e şikâyet etti.

7) Jinnews Türkçe’ye erişim engeli.

8) Gazete Yolculuk sitesi erişime engellendi.

9) Batman Gercüş’teki çocuk istismarı haberlerine erişim engeli.

10) Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kışla’nın haberine erişim engeli.

11) AKP’li vekilin damadının FETÖ bağlantılı haberlerine erişim engeli.

12) İstanbul Büyükşehir’de AKP dönemindeki yolsuzluk dosyaları haberlerine erişim engeli.

13) Yargıç hakkındaki yolsuzluk iddialarına erişim engeli.

14) PTT’nin gizli protokolüne ilişkin haberlere erişim engeli.

15) Almanya’da yayımlanan Focus dergisinin Erdoğan’ın serveti hakkındaki haberleri silindi.

16) 15 Temmuz’a destek veren kişi haberine erişim engeli.

17) Kumluca Devlet Hastanesi’nde başhekim skandalına erişim engeli getirildi.

18) AKP Denizli Milletvekili’nin yediği yemekleri belediyeye yazdırması haberlerine erişim engeli.

19) SBK Holding Başkanı hakkındaki 400’den fazla habere erişim engeli getirildi.

20) OdaTV’ye 371 bin liralık vergi cezası.

21) RTÜK’ten kanallara “konuk” uyarısı.

22) Eski Brüksel Büyükelçiliği Basın Müşaviri ile ilgili eroin haberine erişim engeli.

23) Kaftancıoğlu’nun Fahrettin Altun’la ilgili davasında takipsizlik kararının kaldırılması haberine erişim engeli.

24) Sorusu engellenen muhabir, Sağlık Bakanlığı grubundan da çıkarıldı.

25) Olay TV ekranı karartıldı.

26) Hamza Yerlikaya’nın “Sahte diploma” haberlerine erişim engeli.

27) BirGün gazetesine üç gün ilan kesme cezası.

Rapor, başka konu başlıklarıyla devam ediyor ve burada özetlediğimden çok daha uzun.

Demokratik bir rejimde olmaması gereken olaylarla dolu.

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Sevgili okurlarım, ülkenin ekonomik krize girmesiyle birlikte başarısızlığı iyice kanıtlanan “Şahsım Devleti” rejimi hızla yıprandı.

İktidar büyük bir hızla seçmen desteğini yitirmeye başladı...

Ama ne yazık ki bu yıpranmayı engelleyecek, toplumu rahatlatacak, seçmen desteğini yitirmesini durduracak önlemler yerine, bir yandan baskıyı artırmayı, öte yandan milliyetçilik ve dincilik üzerinden demagojiyi şiddetlendirmeyi tercih etti.

Bu yazıda sözünü ettiğim yargı sorunları, buzdağının görünen kısmıdır.

Bunların arkasında, KHK mağdurlarından tutun da, hapisteki gazetecilere, bebeklere, çocuklara, AKP Genel Başkanı olarak tarafsızlığını yitirmiş olan Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasına maruz kalanlara kadar, pek çok haksızlık ve hukuksuzluk sorunu vardır.

İktidar gidiyor ama gitmeden önce, topluma çok ağır bedeller ödetecek gibi görünüyor!