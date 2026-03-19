CHP davası: Bir 'anayasa darbesi!'
Emre Kongar
19.03.2026 04:00
Salı günü Özgür Özel’in  yaptığı konuşma haklı  olarak gündemin başına  oturdu. 

“Haklı olarak” diyorum  çünkü bu konuşma aslında  bir “Anayasa Darbesi”  açıklamasıydı:  İktidarın yargı eliyle yaptığı  bir “Anayasa Darbesi!”  

***

Konuşma, medyada esas  olarak Akın Gürlek hakkındaki  iddialar üzerinden ele alındı. Fakat Özel, Gürlek konusuna  gelene kadar, İktidarın kurduğu  adalet mekanizmasının  haksızlıkları, hukuksuzlukları,  süreçleri, atamaları,  mahkemeleri, yargıçları ve  kararları hakkında, bir bölümü  zaten Ekrem İmamoğlu konusunda kamuoyunca  bilinen, önemli iddialarda  bulundu. Bu söylediklerinin çizdiği  manzara, artık “Adalet”  arayışını bile aşmış,  “Hukuk Devletine” karşı,  yargı aracılığıyla yapılan  bir “Anayasa Darbesi”ne  dönüşmüştü!

Özel, uzun uzun, yargı eliyle yapılan bu “Anayasa Darbesi”ni anlattıktan sonra, Gürlek’in mal varlığı hakkında şunları demişti:

“Elde 12 mülk var. Değeri 325 milyon TL. Satılan 4 konut var. Değeri 126 milyon TL. Toplam 452 milyon TL’lik gayrimenkul ya da paraya çevrilmiş gayrimenkul var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı maaşıyla 190 yılda alamayacağı kadar gayrimenkul almış.”

Akın Gürlek bu iddiaları yalan olarak nitelemiş ve şunları söylemişti:

“Özgür Özel’in bugün şahsıma yönelik yaptığı açıklamalar, herhangi bir delile dayanmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı operasyonudur. Elinde gerçekten bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin adresi siyasi kürsüler değil, ilgili yargı mercileridir. Bu iftiralar karşısında, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum.”

Özgür Özel de buna karşılık, “Açıklasın mal varlığını” diyerek ertesi gün zaten yargıya başvurulacağını belirtmişti. 

***

2023 genel ve 2024 yerel seçimleri, Şahsım Devleti rejiminin iflas ettiğini seçmenin de fark ettiğini göstermişti.

İktidar, bitmiş olan siyasal ömrünü uzatmak için, son çare olarak:
Koşullarını 2007 yılından itibaren, Cumhurbaşkanlığı Halkoylaması ve Silivri Davaları gibi adımlarla, özenle hazırladığı “Anayasa Darbesi”nin nihai uygulamasını gerçekleştirmeye yönelmiş görünüyor.

Aslında, Özgür Özel’in Salı günü açıkça tanımladığı yargı eliyle yapılan bu “Anayasa Darbesi” sürecinde CHP’nin de çok yanlışı var.

Temel hata olarak, “16 Nisan 2017 Sözde Halkoylaması”nın hukuksuzluğuna boyun eğmesini bir yana bırakırsak iki stratejik yanlışı şöyle özetlenebilir:

Birinci büyük stratejik yanlış, AKP İktidarını, hizmet için seçilmiş bir “Geçici Hükümet” temsilcisi olarak değil, Cumhuriyeti temsil eden bir “Kalıcı Demokratik Devlet” temsilcisi olarak algılamasından kaynaklanmıştır.

İktidarın, Lider, Oligarşi ve Parti lehine olan ama Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti niteliği taşıyan Bağımsız ve Çağdaş, Üniter Cumhuriyetin altını oyan adımlarını, zaman zaman “Demokratik Devlet” adına atılan adımlarmış gibi görüp sinmiş ve rejimi koruyamamıştır.

İkinci büyük stratejik yanlış, genel siyasetini, Emperyalizmin ve İktidarın etkisiyle, dinci ve etnikçi temele kaydırması olmuştur.

Böylece, hem Partinin yapısını hem de Demokratik ve Laik Sosyal Hukuk Devleti olan Bağımsız Cumhuriyetin temellerini, dinci ve etnikçi yaklaşımlara kurban etmiştir.

Ama CHP’ye açılan dava dolayısıyla, Özel’in Salı günü yaptığı konuşma, net olarak İktidarın yargı eliyle yaptığı bir “Darbe” olayını açıkça ortaya koymuştur.

***

Asıl sorun, ne yolsuzluk, ne rüşvet, ne mahkeme salonu, ne avukatların, basının ve milletvekillerinin içeri alınmaması ve ne de Gürlek’in mal varlığı sorunudur: Asıl sorun, İktidarın yargı eliyle yaptığı ve CHP’nin “19 Mart Darbesi” dediği bir “Anayasa Darbesi” sorunudur...

Anayasa’ya bağlı olan bütün kişi ve kurumların tutum ve davranışlarını bu gerçeğe göre belirlemesi gerektiği kanısındayım!

İlgili Konular: #Özgür Özel #Anayasa

İddialar abartılı: Ya savunmalar?

Dün, Silivri’de, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu “Suç örgütü lideri” olarak suçlayan iddianameyle açılan davanın, ikinci hafta başındaki ilk (sözde) duruşması yapıldı ve medyaya yansıyan haberlere göre yaklaşık 7 dakika sürdü.

Devamını Oku
17.03.2026
CIA ajanı başkan olduğunda...

Bay N’nin gerçek yaşamöyküsü Brecht’in Hitler’i eleştirmek için yarattığı kurgusal tiyatro karakteri Arturo Ui’yi bile gölgede bırakır...

Devamını Oku
15.03.2026
İç cepheyi güçlendiren destan

İran’a da sıçrayan sıcak savaş, Türkiye’nin “Ortadoğu Bataklığı”na girmesinin ne denli sakıncalı olduğunu, İktidara bir kez daha anımsatmış görünüyor.

Devamını Oku
13.03.2026
Üçüncü darbe: 12 Mart

Bugün, ülkemizi bu karanlık döneme taşıyan “12 Mart 1971 Darbesi”nin 55. yıldönümü.

Devamını Oku
12.03.2026
Dava: İktidarın iletişim felaketi

Bir halk, bir iktidardan ne bekler?

Devamını Oku
10.03.2026
En korkunç yalan ve yalancı

Sizce en korkunç yalan hangisidir?

Devamını Oku
08.03.2026
Savaşa çare: 4 ülkede seçim!

Ortadoğu’daki savaşa ve bu savaşın ülkemize bulaşma olasılığına karşı tek çare, ABD, İsrail, İran ve Türkiye’deki seçimlerdir!

Devamını Oku
06.03.2026
Türkiye’ye füze düşerken, emperyalizmle savaş?

Bir İran füzesinin Türkiye’ye düştüğü sırada bir okurum soruyor: “ABD, İran’daki ‘Molla Diktatörlüğüne’ saldırdı.

Devamını Oku
05.03.2026
Savaşın tetikçisi ve asıl amacı

İsrail ve ABD’nin İran’a saldırısı, “Büyük Ortadoğu Savaşı”nın günümüzdeki son aşamasıdır.

Devamını Oku
03.03.2026
Emperyalizm, Lumumba, Musaddık, Allende ve Atatürk

ABD ve İsrail, İran’a saldırıyı başlattı.

Devamını Oku
01.03.2026
Statü: Anzaklılaştırma bakanlığı

Ey Okur Bu yazı, son yıllardaki akıl almaz trajik olayların yaktığı beynimin ürettiği bir İRONİ yazısıdır.

Devamını Oku
27.02.2026
Laiklik sadece devletin değil toplumsal barışın da temelidir

“Siyaset” ya da “Politika”; biri Osmanlıcadan biri Batı dillerinden gelen aynı anlama sahip iki sözcüktür.

Devamını Oku
26.02.2026
En korkunç darbe yargı eliyle laikliğe karşı darbedir!

Çağdaş Demokratik Devlet, kültürel, mukaddes ırk ve inanç kimlikleri ne olursa olsun, bütün vatandaşlarına eşit muamele eden devlettir.

Devamını Oku
24.02.2026
‘İktidar mensupları’nın da ‘vicdan’ları vardır (3)

Bu üç yazılık diziyi, Sosyal Psikolojik temellere dayanarak “Grup Baskısı” kavramı ve kimi zaman onunla çatışan “Bireysel Vicdan” hakkındaki bilgilere dayanarak yazdığımı açıklamalıyım...

Devamını Oku
22.02.2026
‘İktidar mensupları’nın da vicdanları vardır! (2)

“Komisyon”un raporuna ilişkin “Vicdani” soruları da Pazar gününe bırakarak...

Devamını Oku
20.02.2026
‘İktidar mensupları’nın da vicdanları vardır (1)

ÖNCE VİCDAN KAVRAMINI TANIMLAYALIM...

Devamını Oku
19.02.2026
Faşizmi siyaseten öldüren, onun ‘mutlak egemenliği’dir!

Tarih, Sosyoloji (Toplumbilim) ve Siyasal Bilim bize bütün Faşist Liderlerin ve Faşist Rejimlerin hem insanlık tarihinden hem insanlık değerlerinden, hem de kendi toplumsal ve kişisel gerçekliklerinden de kopmuş olduklarını gösterir.

Devamını Oku
17.02.2026
Adalet, bilim ve özgürlük, yok edilemez ki! (3)

Korku ne?

Devamını Oku
15.02.2026
Bilim karşıtlığı-2: Rasathane, güvercin ve katledilenler

Unutmayalım: Türkiye bugünlere cinayetlerle ve darbelerle getirildi ve YÖK de bir askeri darbe kurumudur!

Devamını Oku
13.02.2026
Üniversite çökertilirse gelecek kalmaz!

Son kabine değişikliği, seçimlere giderken ortamın daha gerileceğinin işareti olarak görülüyor.

Devamını Oku
12.02.2026
Sami Selçuk: ‘Kaba güç ölümcüldür!’ (8)

Cumhurbaşkanı, Türkiye genelinde toplam 25 bin 449 hâkim ve Cumhuriyet savcısının görev yaptığını belirtmiş.

Devamını Oku
10.02.2026
Sami Selçuk: Değiştirilen yargıçlar ve uzayan davalar (7)

Herhalde İktidar sayesinde (!) olağanlaşmış olan “Haksızlık, Hukuksuzluk ve Adaletsizlikler”, hukuk, yargı ve akademi çevrelerinde bütünüyle kanıksanmış olmalı ki, “Hukuksuzluk Olgusu” üzerine yazdığım yazılar, iki üç kişi hariç, bu çevrelerde, insanları utandıran bir sessizlikle karşılandı.

Devamını Oku
08.02.2026
Laik hukuk yoksa ne ‘süreç’ olur, ne ‘açılım’ ne de ‘barış’! (6)

DÜN 5 ŞUBAT LAİKLİK GÜNÜYDÜ!

Devamını Oku
06.02.2026
Hukuksuzluk en çok iktidara ve topluma zarar verir (5)

Hukuksuzluk, yani kuralsızlık ve keyfilik, en çok onu yapan iktidarlara ve onların yönettikleri toplumlara zarar verir; çünkü istikrarı bozar!

Devamını Oku
05.02.2026
Hukuksuzluk yapanlar hapisteyken... (4)

HUKUKSUZLUK, sadece devletin değil, toplumun da altını oyuyor: Adalet, güvenlik, ekonomi, iş hayatı, aile, günlük yaşam, ahlak, nezaket, terbiye, geleceğe umut, bütün değerler, kurallar, güvenceler yerle bir oluyor...

Devamını Oku
03.02.2026
Yemin, ahlak, hukuk, namus ve şeref (3)

Bugünkü makalem, bu konuda art arda yazdığım üçüncü yazı.

Devamını Oku
01.02.2026
Hukuksuzluk Türkiye Cumhuriyeti’nde sürekli olamaz!

Yine dünkü Cumhuriyet...

Devamını Oku
30.01.2026
Hukuksuzluk, ahlakı, güvenliği ve devleti de yok eder!

Dünkü Cumhuriyet’in manşeti “‘Çete Lideri’ne VIP ayrıcalığı” biçimindeydi...

Devamını Oku
29.01.2026
Engellenen on parmak mucizesi

Kitaplarımı önce el yazımla yazmaya başlardım.

Devamını Oku
27.01.2026
Uğur Mumcu’yu bir devrimci olarak anmak

Dün, Uğur Mumcu’nun 1993 yılında dinci/ faşistler tarafından haince katledilişinin 33. yıldönümüydü.

Devamını Oku
25.01.2026
Emperyalizmin bilinci ahlakı ve vicdanı

ABD, Suriye’yi teslim ettiği HTŞ (Ahmed eş Şara) ile IŞİD’le mücadele ve İsrail’le ittifak konularında anlaşıp artık SDG’ye ihtiyaçlarının kalmadığını ilan edince Kürtler şaşkınlık içinde, “ABD bize ihanet etti, ABD bizi sattı” kıvamındaki sözlerle yakınmaya başladılar.

Devamını Oku
23.01.2026
Yerli ve milli klavye mucizesini kim katletti?

29 Nisan 2025 günü elektronik postama bir mektup geldi...

Devamını Oku
22.01.2026
Sol tartışır sağ malı götürür (6)

Suriye’deki son gelişmeler, Emperyalizm ile radikal siyasal İslamın bütünüyle anlaştığını gösterdi.

Devamını Oku
20.01.2026
Kuramsal tartışmalar ve ittifak arayışları (5)

Gerek Kemalizm ve Atatürkçülük üzerine, gerekse Marksizm ve Sosyalizm üzerine yapılan kuramsal ve kavramsal tartışmaların sonu yoktur.

Devamını Oku
18.01.2026
Siyasette yeni ittifak arayışları 4

Türkiye şu anda “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” denilen “Şahsım Devleti” modelinden kaynaklanan bir “Rejim Bunalımı” ile karşı karşıya.

Devamını Oku
16.01.2026
Siyasette yeni ittifak arayışları 3

Kemalistler ile Sosyalistler arasındaki ittifak arayışı, tarihimizin en özgürlükçü Anayasası olan 1961 Anayasası sonrasında, TİP’in kuruluşu...

Devamını Oku
15.01.2026
Siyasette yeni ittifak arayışları 2

Devletin ve toplumun bütünlüğü ile, Demokratik ve Laik Cumhuriyet Rejimi’ni korumak için bugünlerde dile getirilen, Kemalistler ile Sosyalistler arasında ittifak önerisi, bir hayli eskidir.

Devamını Oku
13.01.2026
Siyasette yeni ittifak arayışları (1)

ABD’nin Venezuela’yı basıp Başkan Maduro ve eşini alıp götürmesi, bütün dünyada “İç cephenin güçlendirilmesi” sorununu gündeme getirdi.

Devamını Oku
11.01.2026
Venezuela dersleri 3: Muhalefet

“İç cepheyi tahkim etmek için”, muhalefet de etnikçilik, dincilik ve mezhepçilik üzerinden bölücülük yapmamalı, Bağımsız Cumhuriyeti tehlikeye atacak iç ve dış süreçlere destek vermemelidir.

Devamını Oku
09.01.2026