CHP yeniden umut olurken...

28 Mart 2025 Cuma

Cumhuriyeti kuran...

Ülkeyi Çok Partili Demokrasi’ye geçiren...

Menderes’in Demokratik Rejimi tahrip etmesine ve “Tahkikat Encümeni” yasasıyla Çok Partili Rejim’in ilk darbesini gerçekleştirmesine karşı direnen...

CHP:

Bugün, Demokratik Laik ve Sosyal Hukuk Devleti’ne dayalı Cumhuriyet Rejimi’ni kurtarmak ve işletmek göreviyle yeniden karşı karşıya!

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Dünkü yazımda CHP’nin, Cumhuriyet Rejimi’ni korumak için harekete geçmekte geç kaldığını belirtmiş ve yazımı şu anda karşı karşıya olduğumuz temel çelişkiyi vurgulayarak şöyle bitirmiştim:

“Bir kişinin en çok iki kez Cumhurbaşkanı olabileceğini belirten Anayasa hükmüne karşın, Erdoğan, üçüncü kez cumhurbaşkanı olarak...

Dördüncü kez aday olmaya da hazırlanarak...

Ve tarafsızlık yemini etmiş olmasına rağmen AKP Genel Başkanı kimliği ve işleviyle...

Hâlâ başımızda.

AMA “ŞAHSIM DEVLETİ REJİMİ” ÜLKEYİ YÖNETEMİYOR!

BAKALIM SİYASET, BU ÇELİŞKİYİ NASIL ÇÖZECEK?”

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Bugün, çok kısaca “siyaseten neler yapılabileceğine” bakmak istiyorum:

1) Siyaset, halka en üst düzeyden hizmet etmek sanatıdır, bir iktidarı başarıya götüren eylem ve söylem, baskı, ceza, dayak, hapis, değil, hizmettir! Zaten bu İktidar, topluma hizmet yerine ceza vermeye başladığı için gidecek!

CHP ise belediyelerde çok büyük bir hizmet başarısı gerçekleştirdi.

Dolayısıyla yapılacak ilk iş, belediyelerdeki hizmetleri artırmak, bunları yaygınlaştırmak ve görünürlüklerini artırarak iktidarla olan hizmet farkını vurgulamaktır.

2) Ülkenin en önemli iki konusu, adalet ve geçim sorunlarıdır. Bu sorunları ve çözüm önerilerini gündeme getirmek, enflasyon ile hapistekileri unutmamak gerekir.

3) Öteki siyasal partilerle Demokratik Toplum Örgütleriyle sendikalarla ittifaklar kurulmalı, barışçı direnişler, boykotlar için halkla eylem birliği yapılmalıdır.

4) Tek kişiye bağlı olan, “Şahsım Devleti Rejimi”nin çelişkileri, bugüne kadar yaptığı hatalar açık ve net biçimde sürekli olarak gündeme getirilmeli, halk hem Rejim hem de yakın geçmiş hakkında aydınlatılmalı ve bilinçlendirilmelidir.

5) İktidar olduktan sonra Cumhuriyet Rejimi’nin yeniden kurulması için yapılacaklar çok genel hatlarıyla da olsa anlatılmalıdır.

6) Önümüzde uzun bir zaman olduğu bilinciyle bu günlerde doruk noktasına ulaşmış görünen siyasal ve toplumsal tepkinin canlı tutulması için başta Saraçhane olmak üzere belli yerlerde, bir eylem ve söylem takvimi yapılmalıdır.

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CHP, Cumhuriyeti kuran ve geliştiren yüz yıllık bir parti, Türkiye ile özdeşleşmiş birikime sahip büyük ve köklü bir örgüttür.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu bu krizde büyük bir başarı göstermiş ve yıldızlaşmışlardır.

Parti örgütü de nihayet harekete geçmiştir.

Biraz zor ve geç oldu ama sonunda DEV UYANDI!

KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA: YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ!