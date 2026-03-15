CIA ajanı başkan olduğunda...
15.03.2026 04:00
Bay N’nin gerçek yaşamöyküsü Brecht’in Hitler’i eleştirmek için yarattığı kurgusal tiyatro karakteri Arturo Ui’yi bile gölgede bırakır:

Arkasına CIA’yi ve dolayısıyla ABD’yi de alıp “İktidar Sarhoşu” olan Bay N’nin bu ibret verici öyküsünü, “Güç Sarhoşu” olup insanlığını yitiren, insanlığın en büyük özlemi olan “Adalet” kavramını yok eden, bütün “Mutlak İktidar Sahipleri”, bütün politikacılar ve bütün yöneticiler için yazıyorum!

***

Bay N 1930’lu yılların ortasında, yoksul bir ailenin oğlu olarak doğar; annesinin ölümünden sonra evlatlık olarak verildiği ailelerin yanında büyür.

Sadece aile sevgisinden değil, geçirdiği çiçek hastalığı izleri nedeniyle “Ananas Yüz” diye anıldığı için, içinde bulunduğu sosyal çevredeki ilişkilerin sıcaklığından da mahrumdur.

Çareyi, bir askeri okula girmekte, sonra da ülkedeki ABD okulunda eğitim görmekte bulur.

1950’lerde ülkesinin Ulusal Muhafızlar ordusuna katılır, burada Bay T ile arkadaş olur.

1968’de Bay T, Bay A’yı darbeyle devirince askeri istihbarat şefi olur ve CIA ile çalışmaya başlar.

Böylece ABD’nin göz yumması ve hatta desteğiyle uyuşturucu kaçakçılığı, karapara aklama işleri ve yolsuzluk yapmaya başlar.

Bay T 1981’de şüpheli bir uçak kazasında ölünce Bay N 1983’te Başkan olur; artık hem CIA hem Ordu hem Yargı arkasındadır.

Rejim muhalifleri işkence edilerek veya öldürülerek yok edilir, seçimlerde hile yapılır, Medellín Karteli ile kokain trafiğinden büyük paralar kazanılır.

Bay N artık “İktidar Sarhoşu” ya da “Güç Sarhoşu” olmuş, iyice pervasızlaşmış, hem uyuşturucu ticareti hem yolsuzluklar hem de adaletsizlikler ve baskılar zirve yapmıştır!

***

1988’de ABD’de hakkında, uyuşturucu kaçakçılığı, karapara aklama ve yolsuzluk suçlamalarıyla bir iddianame hazırlanır.

Buna karşılık Bay N “İktidar Sarhoşu” ya da “Güç Sarhoşu” olduğu için 1989 seçimlerinde utanmazca hileler yaparak iktidarda kalır.

20 Aralık 1989’da ABD ordusu, “Operation Just Cause” harekâtıyla Bay N’nin ülkesini işgal eder.

Yaptığı baskıları ve yolsuzlukları din maskesiyle örtmeye çalışan Bay N, önce ülkesindeki Vatikan Temsilciliği’ne sığınır ama sonunda 3 Ocak 1990’da teslim olarak ABD’ye götürülür.

1992’de Miami’de yargılanır; uyuşturucu kaçakçılığından 40 yıl hapse mahkûm olur. ABD’de 17 yıl yattıktan sonra 2010’da karapara aklama suçundan yargılanmak üzere Fransa’ya iade edilir ve burada da 7 yıl hapse mahkûm olur.

2011’de ülkesine iade edilir; cinayet ve insan hakları ihlalleri nedeniyle üç ayrı davadan yirmişer yıl hapis cezası alır; 2017’de beyin kanserinden ölür.

***

“Mutlak İktidarın Laneti” olan “Mutlak Zehirlenme” ya da “Mutlak Güç Sarhoşluğu”, Bay N’yi “Lanetli bir Kişi” olarak tarihin karanlıklarına gömmüştür!

NOT: Bay N’nin gerçek adı “Manuel Antonio Noriega Moreno”dur.

