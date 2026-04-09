Bugün konumuz:

İsrail Konsolosluğu’na yapılan saldırı ve İran’ın ABD’ye bildirdiği on maddelik ateş-kes koşulları ile ilgili olarak SAVAŞ!

***

Özal döneminin ünlü sözüdür:

“ALIŞIRLAR, ALIŞIRLAR!”

Anayasa ihlaline...

Devleti, halkı, toplumu koruyan kuralların kaldırılmasına...

Neoliberalizmin, Neokapitalizmin, Neoemperyalizmin ülke ekonomisine, siyasetine, kültürüne egemen olmasına...

Yeni yapılan yerel seçimlerde oy oranı yüzde 20’lere düşmüşken Meclis tarafından Cumhurbaşkanı seçilmesine...

Pahalılığa, yozlaşmaya, yağmaya...

ÖZAL DÖNEMİNDE ALIŞTIRILDIK!

Şimdi aynı senaryo, “Nasıl olsa ‘alışırlar’” anlayışı ile, ama çok daha büyük bir baskı ile uygulanıyor.

HAYIR SAVAŞA ALIŞMAYACAĞIZ!

***

Savaştan daha kötü olan şey:

1) Savaşın olağanlaştırılması ve insanın ve toplumun savaş haline alıştırılmasıdır!

“Coğrafya kaderdir, bu coğrafyada yaşayanlar savaş dışında kalamazlar; savaşa alışık olmalıdırlar.”

“Türkiye zaten Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu ‘Şeytan Üçgeni’ içindedir (ki bu benim tanımımdır) dolayısıyla, ülkemiz savaşa girmek zorundadır.”

“Emperyalizm dünya egemenliği için savaşıyor, (ki doğru) Türkiye’nin bunun dışında kalması olanaksızdır.”

“Etnikçi ve dinci terör örgütleri, PKK ve IŞİD/DEAŞ gibi örgütler ve bunların türevleri, Türkiye’ye komşularından sızıyorlar, buralardan destek görüyorlar, eylem yapıp buralara kaçıyorlar; (ki gerçek) dolayısıyla Türkiye mutlaka savaşa girmelidir.”

Bir bölümü gerçeklere dayanan ve sayıları daha da arttırılabilecek olan bu gerekçelerin hiçbiri “Savaş” için yeterli değildir; ancak ülkenin güçlendirilmesi ve doğru bir dış politika sürdürülebilmesi için kullanılır.

***

Savaştan daha kötü olan şey:

2) Savaş gerekçesiyle, yasakların, yolsuzlukların, yoksulluğun yaygınlaştırılması, sömürünün derinleştirilmesi ve otoriterliğin kalıcı hale getirilmesidir!

Pahalılık mı var, sömürü iyice arttı ve insanlar artık geçinemez durumdalar mı?

“Ne yapalım dünyada, bölgede savaş var!”

Oligarşinin beslenmesi için, doğa ve kent yağmasının daha da hızlandırılması ve daha da derinleştirilmesi mi gerekiyor?

“Ne yapalım dünyada, bölgede savaş var!”

Medyaya baskı mı var; gazeteciler hapse mi atılıyor; insanlar yargılanmadan, tutuklanıp iddianame hazırlanmadan yıllarca hapiste mi tutuluyor?

“Ne yapalım dünyada, bölgede savaş var!”

Seçmen desteğini yitiren iktidar seçimleri ertelemek mi istiyor; ara seçim, yerel seçim veya genel seçim yapmak istemiyor mu?

“Ne yapalım dünyada, bölgede savaş var!”

***

HAYIR SAVAŞA ALIŞMAYACAĞIZ:

SÜREKLİ DİLE GETİRECEĞİZ...

TEKRAR TEKRAR YAZACAĞIZ...

TEKRAR TEKRAR SÖYLEYECEĞİZ...

TEKRAR TEKRAR VURGULAYACAĞIZ!

SAVAŞA “HAYIR”!

“OTORİTER ‘ŞAHSIM DEVLETİ’NE HAYIR”!