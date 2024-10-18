Kanlı beş ay (5) HDP ile hükümet, MHP ile ittifak ve yeniden iktidar

18 Ekim 2024 Cuma

SEVGİLİ OKURLARIM, İSTER İNANIN, İSTER İNANMAYIN:

7 Haziran 2015 seçimlerinde azınlığa düşen Erdoğan/AKP iktidarı, HDP’lilerle kurduğu “Seçim Hükümeti” sırasında, MHP ile ittifak ederek beş ay sonra yeniden iktidara geldi!

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MHP ile ittifak oluşturan Erdoğan/AKP yönetimi, 2016’da FETÖ’nün askeri darbe girişimine maruz kalıyor, 2017’deki halkoylamasında yasalara aykırı oy sayımıyla rejimi değiştiriyor ve ülkeyi bugünlerdeki karanlığa taşıyor.

İşte o dönemdeki olayların son bölümü bugün:

İbret alınması için DEVRİM VE KARŞI DEVRİMİN YÜZ YILI kitabımızdan kısaltarak alıntıladığım diziyi bugün bitiriyorum.

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15 Eylül: Suriyeli mülteciler, önce Edirne’ye, oradan da Almanya’ya gitmek için Bayrampaşa’daki Büyük İstanbul Otogarı’nda yığıldı. Havanın kararmasıyla birlikte, Otogar’da bekleyen mültecilerden bazıları çadır kurdu.

17 Eylül: Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, “Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak” suçundan tutuklanan Edremit Belediye Başkanı Sevil Rojbin Çetin, İçişleri Bakanlığı’nca görevden alındı.

22 Eylül: Seçim hükümetinde yer alan HDP’li Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan ve AB Bakanı Ali Haydar Konca görevlerinden istifa etti. Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakerecilik görevini devraldı.

24 Eylül: Hac için gelenlerin barındığı Mina çadır kentinde çıkan izdihamda en az 753 kişi öldü, 888 kişi yaralandı.

1 Ekim: Gazeteci Ahmet Hakan, İstanbul’da evinin önünde dört kişinin saldırısına uğradı.

9 Ekim: Anadolu Ajansı muhabiri Salih Mahmud Leyla, Halep kırsalında IŞİD tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdi.

10 Ekim: Ankara Tren Garı’nda düzenlenen “Emek, Barış, Demokrasi” mitinginde, istihbarat birimleri tarafından izlenen IŞİD bağlantılı kişilerce gerçekleştirilen iki ayrı patlama meydana geldi. 103 kişinin hayatını yitirdiği, yüzlerce kişinin yaralandığı miting, ülke tarihinin en kanlı terör eylemi olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de üç günlük yas ilan edildi.

14 Ekim: Batman Belediye Başkanı Sabri Özdemir, Beşiri İlçe Belediye Başkanı Mustafa Öztürk ve İki Köprü Belde Belediye Başkanı Osman Karabulut, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

15 Ekim: Hakkâri Yüksekova Belediye Başkanı Ruken Yetişkin, İçişleri Bakanlığı’nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

20 Ekim: Başbakan Davutoğlu’nun Van mitingindeki “AK Parti iktidardan indirilirse ya bu terör çeteleri dolaşacak, ya da eskiden olduğu gibi ‘Beyaz Toroslar’ dolaşacak. Biz bu memleketi terör çetelerine, faili meçhullere bir daha bırakmayacağız” sözleri yeni bir tartışma başlattı.

23 Ekim: Gezi Parkı Ana Davası’nda mahkeme 255 sanıktan 244’ünü suçlu bularak 2 ay 15 gün ile 1 yıl 2 ay 16 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. 7 sanık beraat etti. 4 sanığın da dosyası ayrıldı. Mahkeme 4 sanığa, “ibadethaneyi kirletmek” suçlamasıyla 10 ay hapis cezası verdi.

26 Ekim: Fethullahçı Terör Örgütü’ne finansman sağladığı gerekçesiyle eylül ayı başında MASAK tarafından operasyon düzenlenen Koza İpek ve 22 şirketine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi ile kayyım atanmasına karar verildi.

28 Ekim: Koza-İpek Grubu’na bağlı 22 şirkete kayyım atanmasının ardından grubun televizyon kanallarının yayınına müdahale edildi. Bugün TV ve Kanaltürk yayınları kesildi.

1 Kasım: Erken genel seçim yapıldı. Önceki seçimlere kıyasla çok hızlı açılan sandıklardan AKP’ye yüzde 49.49, CHP’ye, 25.31, MHP’ye 11.90, HDP’ye ise 10.76 oranında oy çıktı.

AKP, 5 ay öncesine göre, oylarını kendi içinde yüzde 25 kadar, genelde yaklaşık yüzde 10 puan artırarak oyların neredeyse yarısını aldı, 7 Haziran’daki durumu tersine çevirdi ve tek başına iktidar olmayı garantiledi.