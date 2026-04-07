2015’te ne olduğunu anımsayalım:

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmasından sonra yapılan 7 Haziran seçimlerinde AKP tek başına hükümeti kurma gücünü yitirmişti.

Seçim sonuçlarını anımsayalım:

Dikkat edilirse, iki seçim arasında AKP’de görülen artış, neredeyse, MHP, HDP ve SP’deki azalışa eşittir.

AKP’nin 7 Haziran’daki yenilgisi esas olarak “Kürt Sorunu” konusunda, PKK ile müzakerelerle başlattığı “Açılım” sürecinden kaynaklanıyordu.

Kamuoyu, aynen bugün gibi, İktidarın PKK ile yaptığı müzakerelerden rahatsızdı.

Zaten MHP de yoğun bir Terörizm ve Kürtçülük karşıtı kampanya ile oyunu tarihinin en yüksek düzeyine taşımıştı.

7 Haziran yenilgisinden sonra, “İstikşafi” görüşmeler filan diye, oyalama taktikleri sonunda, Erdoğan, seçimleri 1 Kasım’da yenileme kararı aldı.

Seçim hükümetine CHP ve MHP katılmadı ama o zamanki Kürt Partisi HDP destek ve bakan verdi.

Böylece Kürt partisi, yeni dönemde, kendisini terör nedeniyle hedef tahtasına koyacak olan AKP-MHP ittifakına da yeşil ışık yakmış oldu.

Bu sırada bütün ülkede terör eylemleri yaygınlaştırıldı ve Ankara’da 109 kişinin can verdiği hain Gar Katliamı bile gerçekleştirildi.

Dönemin Başbakanı Davutoğlu, bütün terör örgütlerini suçlayarak bunların ittifak halinde “kokteyl terör” yaptıkları gibi yeni bir kavram ortaya attı, “Bunların bombalı eylem yapacakları bilgisi vardı ama eylemi gerçekleştirmeden bir şey yapamıyoruz.”,

“Ankara’daki saldırı sonrası anket yaptırdık, oylarımızda yükseliş trendi var” gibi garip açıklamalar yaptı.

CHP bu durumda, son derece yanlış bir kararla, seçim kampanyasını durdurdu ve HDP ile hükümet kuran AKP; MHP ve HDP’den de oy alarak yüzde 49.5 ile iktidarda kaldı.

Sonunda, AKP iktidarı sırasında palazlanan FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da askeri darbe teşebbüsü meydana geldi ve AKP’nin 20 Temmuz 2016 OHAL darbesi ile 16 Nisan 2017 sözde halkoylaması yapılarak “Şahsım Devleti” rejimi kuruldu.

2015 ile AKP-MHP ittifakının iktidarı kaybettiği 2023-2024 seçimleri sonunda geldiğimiz bugün arasında, kamuoyunun PKK terörüne bakışında bir değişiklik yok.

Emperyalizmin bastırmasıyla sadece İktidarda meydana gelen iki değişiklik var:

1) Türk Irkçılığı üzerinden politika yapan MHP’nin, buna bir de Kürt Etnikçiliği ekledi.

2) AKP, on yıldır muhalefeti suçladığı PKK destekçiliği iddiasına rağmen, eskiden ters tepmiş olan PKK ile müzakere sürecine yeniden başvurdu.

Fakat Emperyalizmin etkisiyle ortaya çıkan İktidardaki bu değişiklik, kamuoyunu etkilemek konusunda başarısız:

Kamuoyu yine PKK terör örgütü ile müzakere yapılmasına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerinin değiştirilmesine karşı.

Üstelik, 2015’te henüz hissedilmeye başlanan geçim sıkıntısı ve adaletsizliğin getirdiği zulüm, bugün zirveye de ulaşmış durumda.

MHP’nin kendisini inkâr etmesi pahasına öncülük ettiği ve AKP’nin on yıllık PKK terörü üzerinden yaptığı beyin yıkama etkinliklerini tersine çevirmeye çabaladığı yeni “Açılım Süreci”, Emperyalizmin bütün desteğine rağmen başarısız kalmaya mahkûm görünüyor.

Israr edilmesi halinde hem toplum hem İktidar çok daha fazla zarar görecektir!