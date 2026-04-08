İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası üyeleri geçen haftaki konseri yöneten John Axelrod için, “Son zamanlarda orkestramıza gelen en yetkin konuk şefti” dediler. Axelrod’un, Sony, Warner, Naxos, Ondine, Universal, Naïve, Nimbus ve Telarc gibi ünlü şirketlerden çıkarttığı Brahms Senfonileri, Clara Schumann Liedleri gibi pek çok kaydı var. Konserin solisti, flütçü Bülent Evcil, başkemancısı Özgecan Günöz’dü. Koreografi ve solist dans İlke Kodal’a aitti. Programda Jack Iber’in Flüt Konçertosu ve Igor Stravinsky’nin Ateş Kuşu balesinden Cehennem Dansı vardı.

Jacques Ibert’in Flüt ve Orkestra için konçertosu 1932’de bestelenmiş, ilk kez 1934’te Paris’te seslendirilmiş.

Solistimiz Bülent Evcil ile yıllar boyunca Boğaziçi’ndeki Albert Long Hall konserlerimizde ne çok proje gerçekleştirmiştik! Bülent, flüt eğitimine 1980 yılında MSÜ Devlet Konservatuvarı’nda Mükerrem Berk ile başlamış ve 1988’de mezun olmuştu. Aynı yıl İstanbul Filarmoni Vakfı’nın bursu ile eğitimine Brüksel Kraliyet Konservatuarı’nda devam etmiş, 1992 yılında flüt dalında üstün başarıyla “diplome superieur” almış, oda müziğinde ise “premiere prix” (birincilik ödülü) alarak mezun olmuştu. HeidelbergMannheim Müzik Yüksek Okulu’nda çalışmalarına Jean-Michel Tanguy ile devam etti. 1996’da sanatta yeterlik diplomasını aldı.1992-99 yılları arasında ünlü İrlandalı flüt virtüözü James Galway’in öğrencisi olması Bülent için büyük bir dönüm noktasıydı. Özgeçmişindeki “Galway” adı ona ABD’den Ukrayna’ya, Avrupa’nın çeşitli ülkelerine kapılar açtı. Konserlerde olduğu kadar oda müziği topluluklarında da yer aldı. Phillip Moll, Marc Grauwels, Ruşen Güneş gibi ünlü sanatçılarla konserler verdi. Krakow, Bayreuth, Lemberg ve İstanbul müzik festivallerine katıldı.1998’de İDOB’da flüt sanatçısı oldu. 2002’den bu yana grup şefi. 1999 yılından günümüze kadar Gürer Aykal yönetimindeki İstanbul Borusan Filarmoni Orkestrası’nın flüt grup şefi idi. 2004 başından itibaren İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nda da 1. flütçüdür.

LORİN MAAZEL’İN ÇAĞRISI

2004’te çağımızın en ünlü şeflerinden Lorin Maazel’in daveti ile Avrupa’nın seçkin müzisyenlerinden oluşan, “Arturo Toscanini Filarmoni Orkestrası”na solo flütçü oldu. Sao Paolo (Brezilya) Devlet Senfoni Orkestrası ile konserleri ve üç CD’lik kaydı, İtalyan Uluslararası Senfoni Orkestrası ile yedi ülkeyi kapsayan Uzakdoğu turnesi giderek Bülent’in ufkunu geliştiren ve onu değişik ülkelerde tanıtan etkinliklerdi. Bu arada İTÜ’de kurulan Müzik İleri Araştırmalar Merkezi master programında da öğretim görevlisi oldu. Bülent, Belçika Kraliyet sanat teşvik madalyası sahibi.

FLÜT DAĞARCIĞINI GELİŞTİRMEK

Bülent flüt dağarcığını geliştirmek için kimi besteciden eser yazmasını istemiş. Kimi besteci de Fazıl Say gibi “Hayatımda en zevk alarak bestelediğim eser” dediği “Portreler, op.101” yapıtını yazmış. Flüt ve piyano için yazılan bu yapıtın içinde Fikret Otyam, Ahmet Say, Nejat Eczacıbaşı, Yıldız Kenter, Yaşar Kemal, Şarık Tara, Türkan Saylan ve Tarık Akan gibi Fazıl’ın hayatına dokunmuş isimler var.

Genç flütçülerimizin Bülent’in bitmeyen enerjisi, yaratıcılığı, ve yolculuğundan öğrenecek çok şeyi var.