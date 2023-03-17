Kılıçdaroğlu’ndan depremzedelere ücretsiz ev

17 Mart 2023 Cuma

14 Mart Salı günkü yazımda evleri yıkılan depremzedelere konutların ücretsiz verilmesini önermiştim.

Aynı Salı günü Kılıçdaroğlu, Hatay’da yaptığı konuşmada, konutların depremzedelere “5 kuruş almadan” verileceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu’nun bu önerisi 15 Mart Çarşamba günü Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasında manşet oldu.

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Yine 15 Mart Çarşamba günü değerli gazeteci Fikret Bila, halktv.com.tr’de bu öneriyi destekleyen bir yazı yazdı.

Özetle şöyle diyordu:

“Devletin ihmaliyle evi yıkılmış depremzede bundan sorumlu olamaz.

Doğrusu budur.

‘Devletin, depremde konutunu kaybetmiş insanlara, sağlam zeminde, depreme dayanaklı konut yapması ve 5 kuruş almadan depremzedelere teslim etmesi.’

Bu, anayasada yazılı ‘sosyal devlet’ ilkesinin bir gereğidir.

13’üncü Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün Hatay’da bu açıklamayı yaptı.

İktidara geldiklerinde 5 kuruş almadan depremzedelerin konutlarını yapacaklarını söyledi.

Oysa iktidar bugüne kadar ‘Bize 1 yıl verin konutlarınızı yapalım’ dışında bir somut proje açıklamış değil. O da ‘Konutlarınızı yapacağız, yüzde 40’ını siz ödeyeceksiniz, bunun için 20 yıl vadeli kredi vereceğiz’ diye şart koşarak.

Belki bütün ömrünce yaptığı birikimi harcayarak bir ev sahibi olmuş depremzede nereden para bulacak da bu parayı ödeyecek?

Ayrıca devletin ihmali nedeniyle evi yıkılmış bir depremzedenin bu sonuçla ilgili bir sorumluluğu da yoktur.

Anayasa 125. maddeye göre sorumlu devlettir ve bu zararı karşılamak zorundadır. Kılıçdaroğlu bunu da anımsattı.

İktidarın para karşılığı konut vaadinde bulunması inşaat iştahından ve müteahhitlere iş yaratma ve birlikte kazanma politikasından kaynaklanıyor.

Şimdiden kendilerine yakın, artık kamuoyunun da tanıdığı müteahhitlere, ihalesiz biçimde, deprem bölgesinde konut inşaatı ihalesi dağıtması da bunu gösteriyor.

Kılıçdaroğlu bu sözü vermekle kalmadı. Afet bölgesindeki diğer sorunlara da somut çözümler getireceklerini söyledi.

Örneğin dükkânı yıkılmış esnaflara ilişkin olarak, ‘Dükkânının yıkıldığını belgeleyen esnafa değerini ödeyeceğiz ve yeni dükkân almasını ve açmasını sağlayacağız’ dedi.

Ayrıca depremden zarar görmüş esnafın banka borçlarını faiziyle birlikte sileceklerini de duyurdu.

Kılıçdaroğlu, deprem bölgesini kapsayan özel bir yasa çıkarılmasını önerdi.

Bu düzenleme ile bölgede yatırım yapacak iş insanlarına teşvik verilmesini, aynı zamanda bu teşviklerle kurulacak fabrikalarda, imalathanelerde çalışacak işçilerden de gelir vergisi ve SSK primi alınmaması gerektiğini vurguladı.”

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Değerli okurlarım, dünkü yazımda bu önerime tepki verenlere karşı gerekçelerimi ayrıntılı olarak açıklamış, ayrıca okurlarımdan ve politikacılardan gelecek önerilere açık olduğumu da belirtmiştim.

Gerek Twitter’dan gerekse elektronik postadan pek çok öneri geldi.

Hemen hemen hepsi olumlu çizgide ve kimi okurlar bazı uygulama sorunlarına da işaret ediyorlar.

Bugün Fikret Bila’nın ücretsiz konut önerisini destekleyen yazısından yaptığım alıntılarla yetindim.

Olaylar izin verirse bu konuya, okur ve politikacı önerileriyle, devam etmeyi düşünüyorum.

ÇÜNKÜ KILIÇDAROĞLU BU ÖNERİSİYLE, ANAYASA’NIN “SOSYAL DEVLET” İLKESİNİ YENİDEN HAYATA DÖNDÜRMÜŞ GÖRÜNÜYOR!