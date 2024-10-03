Bir yıl sonra: Bir başka boyut

03 Ekim 2024 Perşembe

Pazartesi günü 1. yılını tamamlayacak olan savaşın tarihsel çerçevesini emperyalizm, Siyonizm bağlamında yerleşimci sömürgeciliğin, sömürgeciliğe direnişin belirlediğini söyleyebiliriz. Bu çerçevenin içine hidrokarbon kapitalizminin mekân düzenleme dinamiklerini, ABD’nin “BOP”, fiyaskosunu da koyabiliriz.

Gerçekten de savaş salı gecesi, ABD’yi de içine çekerek bölgeselleşirken tartışmalar, değerlendirmeler genelde bu çerçeve içindeki değişkenler üzerinden şekilleniyordu. Gazze’de yaşanmakta olan soykırımda kaç kişinin öldüğünü, sakat kaldığını yaralandığını tam olarak bilemiyorduk. Gazze adeta dünya basının gündeminden düşmüştü. Şimdi Lübnan’da ölenleri, ölmek üzere olanları, İran-ABD dinamiği içinde bir nükleer tırmanma durumunda yeni bir dünya savaşı olasılığını konuşmaya başladık.

Ancak Ortadoğu realitesinin, kültür/ideoloji gibi, özellikle son yıllarda büyük önem kazanan bir başka boyutu daha var. Büyük can kaybına yol açarak genişlemeye devam eden savaşın taraflarına bakınca bu boyutun önemi hemen kendini hissettiriyor: Hamas ve Hizbullah dini “hakikat rejimi” içinde hareket eden yapılardır. İran egemen sınıfı ve devleti de öyle.

Önceki bölgesel savaşlarda seküler Siyonizm tarafından, bir “iki devletli çözüm” bulma “iddiasıyla” yönetilen İsrail’i bu kez dinci/ırkçı bir “hakikat rejimi” içinde hareket eden, Filistin sorununu, Filistin yerleşimlerini ve nüfusunu yok ederek çözmeyi arzulayan faşist bir kadro yönetiyor.

Bir yıl önce bu günlerde Hamas 7 Ekim saldırısını planlarken Netanyahu yargıdan kaçabilmek için, çoktan, Smotrich, Ben-Gvir gibi faşistlere, radikal dinci/ırkçı (Kahanist) hareketin seçmenine teslim olmuştu; iktidarda kalmaya devam edebilmek için, bölgedeki diğer “Adamlar” gibi yeni güvenlik krizlerine gereksinimi vardı. Faşist liderler, Gazze’yi yeniden işgal etme, yerleşimlere açma, pratikte bir soykırım anlamına gelen niyetlerini açıkça dile getiriyorlardı. İsrail, ABD desteğinde kurduğu, çalıştırdığı, bir Gazze yıkım, soykırım projesinde birinci dereceden rol oynayacak bir hava gücüne sahipken Hamas’ın buna karşı savunma olanakları yoktu.

Bu realite içinde, Siyonist faşizmin, 7 Ekim çapında ve biçiminde bir operasyonun ürünlerini kendi projesi için kullanacağını önceden görebilmek için, rasyonel düşünebilen sıradan bir liderlik yeterliydi. Dinci, fanatik Hamas bu liderliği gösteremedi. Tabii ki Gazze’yi İsrail ordusu yıktı, soykırım kararını faşist hükümet verdi. Verdi ama ona da bu fırsatı dinci fanatik Hamas’ın bölge realitesinden kopuk fantezileri verdi.

“Hamas bir düşüncedir yıkılamaz”, “İsrail asla kazanamaz”, kulağa hoş geliyor ama pratikte bir anlam ifade etmiyor. Hamas liderliği dahil 50 bin+ insan öldü, ölmeye devam ediyor, milyonlar yerinden yurdundan oldu. Gazze yıkıldı. Hamas bu felaketin oluşmasında kritik bir rol oynadı; Filistin davasına, Gazze halkına bir faydası olamayacağını bir kez daha kanıtladı. Hizbullah da kendi dinci fantezilerinin kurbanı oldu. Liderliği, önemli kadroları öldü, attığı üç beş füze ne Hamas’a yardımcı olabildi ne de Gazze’de soykırımı durdurabildi ne de İran bir caydırıcı olarak devreye girebildi. Şimdi ikisi de Lübnan’ın yıkımında, savaşın tam da Netanyahu’nun istediği gibi bölgeselleşmesinde işlevsel oluyorlar.

İsrail devletinin refleksi de irrasyonel dinci/ırkçı “Büyük İsrail” fantezisinin ürünüydü. İsrail hükümeti, Hamas’ın saldırısına karşı, seküler İsraillilerin arzuladığı gibi tüm dünyayı arkasına almaya, “terörizme karşı birlik” modelinde birleştirmeye, tutsakları bu zeminde kurtarmaya, Hamas’ı bu zeminde etkisizleştirmeye çalışabilirdi. Onun yerine faşist hükümetin fantezileri, İsrail’i şimdi soykırımla suçlanan, artık ne zaman biteceği, nereye kadar genişleyeceği belirsiz bir savaşlar sarmalında, toplumu kutuplaşmış, ekonomisi hızla krize girmekte olan bir ülke konumuna düşürdü.

Artık Hamas’ın, Hizbullah’ın yerlerini seküler-teknokapitalizmin realitesini anlayabilen direniş hareketlerine bırakması gerekiyor. Yoksa ne Filistin sorununda bir çözüm gündeme gelebilir ne de İsrail’in faşist yönetiminin savaşı genişletme, ABD ile İran’ı karşı karşıya getirerek “büyük İsrail” hayaline ulaşma projesinin yaratacağı felaketler önlenebilir.