Faşizm, ortak zemin arayarak durdurulamaz!

07 Haziran 2021 Pazartesi

ABD’de büyük sermaye ve çalışanlar, ekonomik gelişmelerden hoşnut görünüyorlar. The Wall Street Journal, enflasyon riskine rağmen, “Ekonomik toparlanma burada. Daha önce gördüklerinize benzemiyor” diyor. Ancak Demokratik Parti tabanında, sol çevrelerde, 2022 seçimlerine ilişkin kaygıları giderek artıyor.

Bu çelişkili durumun arkasında iki etken var. Birincisi, Cumhuriyetçi Parti (GOP) hızla “süreç olarak faşizmin” partisine dönüşüyor. İkincisi, Biden programını uygulamaya koyarken GOP’deki bu değişimi görmezden gelerek ülkedeki kutuplaşmayı tedavi etmek adına, GOP ile birlikte davranmaya çalışırken vakit kaybediyor; iş çevrelerini ve çalışanları kaybetme riski artıyor.

‘YAKLAŞAN FIRTINA’ VE DİĞER FANTEZİLER

GOP, seçim sonuçlarını hâlâ içine sindiremedi. Parti tabanında, “büyük yalan” hâlâ egemen. Öyle ki New York Times’dan Maggie Haberman’ın aktardığına ve National Review (sağ eğilimli), The National Interest yazarlarının doğruladığı bir habere göre Trump, ağustos ayında, Yüksek Hâkimler Kurulu’nun da yardımıyla başkanlığa döneceğine inanıyor. Adam, adeta “sürgündeki başkan” havasında.

Kongre’de onaylanmış bir başkanlığın değişmesi söz konusu değil ama bu fantezi, ABD’yi “şeytana tapan pedofil ve çocuk ticareti yapan, küreselleşmeci bir kliğin” yönettiği, “yaklaşan fırtınanın” bunları temizleyeceği inancıyla, GOP tabanına giderek daha fazla hâkim olan QAnon hareketinin beklentileriyle uyumlu. Trump’ın iddiası da ağustos ayında gerçekleşmeyince, taraftarlarının düş kırıklığını, öfkesini, şiddet eğilimini artırmaya aday.

Önceki hafta, “Şehitleri Anma Günü”nde Texas’ta gerçekleşen bir QAnon toplantısında dile getirilenlerden, Trump taraftarları arasında daha şimdiden bir “askeri darbe beklentisi” olduğu anlaşılıyor.

Toplantıda, Trump sayesinde hapisten çıktıktan sonra hızla bir QAnon kahramanına dönüşen eski Milli Güvenlik Sekteri General Michael Flynn’e, “Neden burada da Myanmar’daki gibi bir askeri darbe gerçekleşmiyor” diye sormuşlar. Flynn, “Aslında gerçekleşmesi gerekir” demiş. Flynn’in bu skandal sözlerine hâlâ Pentagon’dan bir tepki gelmemiş olması da ayrıca kaygılandırıcı.

GOP: ‘SÜREÇ OLARAK FAŞİZMİN’ PARTİSİ

Biden, ülkedeki kutuplaşmayı “tedavi etmek” adına, ekonomik reform

projelerine GOP’yi de ortak etmek istiyor ama GOP üç kanaldan, hızla, süreç olarak faşizmin siyasi partisine dönüşüyor.

Birincisi: GOP hemen her aşamadan, Kongre’de Biden yönetimini iş yapamaz hale getirmeye çalışıyor. Öyle ki son olarak GOP, Kongre’yi hedef almış olan “6 Ocak İsyanını” soruşturmak için bağımsız komisyon kurma önerisini bile reddetti. Çünkü, giderek partide egemen olan Trumpçı kanat, isyancıları kahramanlar, ölenleri de şehitler olarak görüyor. Geleneksel muhafazakârlığı temsil edenler tasfiye edilirken, QAnon görüşlerini benimseyen siyasetçiler parti içinde hızla yükseliyorlar.

İkincisi: GOP 2022 seçimlerini çalabilmek için bir taraftan, işçi sınıfının, siyah ve etnik azınlıklardan gelen kesimlerinin oy verme hakkını birçok karmaşık teknik engellerle bastırmaya hazırlanıyor. Diğer taraftan GOP egemen olduğu eyaletlerde, seçim sonuçlarını iptal etmeye ve başkanlık seçimlerinde, kendi eyaletinde “seçici delegeleri” atamaya izin verecek yasaları hızla eyalet meclislerinden geçiriyor.

Üçüncüsü: GOP, yönetimde olduğu eyaletlerde toplum yaşamını yeniden şekillendiriyor. LGBT ve kadın hakları (kürtajı fiilen yasaklamaya varacak kadar), ırkçılığa karşı eğitim, toplumsal protesto eylemleri gibi alanlarda yeni yasaklarla hakları ve özgürlükleri kısıtlıyor, silah taşıma hakkı gibi alanlarda da genişletiyor.

Geçen hafta Biden yönetimi, Trump yönetiminin, New York Times, Washington Post ve CNN’den kimi gazetecilerin telefon kayıtlarını ve e-mail’lerini yasadışı olarak ele geçirmiş olduğunu ortaya çıkardı. GOP’de faşistleşmenin çoktan başlamış olduğunu kanıtlayan bu gelişme, 2022 ve 2024 seçimlerinde GOP’nin başarılı olması durumunda şekillenmesi olası yeni rejim hakkında iyi bir fikir veriyor. Açık ki Biden’ın, uzlaşmaya çalışmak yerine faşistleşme sürecini durdurmaya, en azından seçim sürecini güvence almaya yönelik adımları bir an evvel atması gerekiyor.