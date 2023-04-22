Başkan istifa!
Euroleague kadınlarda şampiyon
Fenerbahçe, kadınlar voleybol
Avrupa Ligi’nde yarı final oynuyor
Fenerbahçe. Euroleague erkeklerde
Play-Off’ta mücadele ediyor. Bu
arada içeride futbol, basketbol ve
voleybol liglerinde hem erkeklerde
hem kadınlarda şampiyonluk yarışında.
Daha ne olsun? Ama tribünlerden
sesler yükseliyor: Başkan istifa! Neymiş,
futbolda 6 puan geride ve 2. durumda
olmasıymış. Sportif bilançonun dışında
öğrendiğimiz kadarıyla ekonomik
açıdan da Fenerbahçe’nin bulunduğu
durum diğer büyük kulüplerden daha
iyi. Avrupa’nın dev kulüplerinin bile
imreneceği bir sezon yaşanıyor. Ha
bu arada ilave edeyim, aday olduğum
federasyon başkanlığı seçimlerinde
kulübün 7 delegesinden bana 1 oy
bile çıkmadı! Maddi manevi bunca
fedakârlığın ve başarının hakkı başkan
için bu olmamalı. Bu gidişle spor
kulüplerimiz başkan bulamazlar. Onun
arkasına saklanan, kulüp sayesinde
vitrine çıkabilen yönetici sayısı da o
oranda artar. Bence Ali Koç hatalarıyla
sevaplarıyla saygıyı ve hürmeti hak
ediyor. Basketbol Federasyonu’nu
unuttuğumu sanmayın. Son yazımın
başlığı ‘Basketbol Federasyonu ne
iş yapardı?’ydı. Dostlarımın haklı
uyarısı sonucu bu başlığı izninizle
değiştirmek istiyorum. ‘Basketbol
Federasyonu’nda kim ne iş yapar!’.
Evcil hayvanları rahatsız olmasın diye
sokakta yaşayan köpekleri federasyon
çalışanlarına toplatan mı ararırsın... Vale
hizmeti alan mı ararsın? (çok yakında
iyi köpek dolaştıran aranıyor ilanı bile
verebilirler). Çoğu kararı Tahkim’den
dönen hukuk kurulundan tutun, kendi
hakemini bile aslanların ağzına atan
MHK’ye kadar ne ararsan var. İletişimi
ancak kendini savunma organı olarak
gören bir yapı var karşımızda. Bayram
alışverişine gitmeye gerek yok! Bir de
küçük soru... Milli Takım olsa anlarım
ama kulüplerimizin Avrupa kupası
maçlarına kafile oluşturarak gidenlerin
masrafı federasyon bütçesinden mi
karşılanıyor? Hepinize iyi bayramlar.
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