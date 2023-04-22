22 Nisan 2023 Cumartesi

Euroleague kadınlarda şampiyon Fenerbahçe, kadınlar voleybol Avrupa Ligi’nde yarı final oynuyor Fenerbahçe. Euroleague erkeklerde Play-Off’ta mücadele ediyor. Bu arada içeride futbol, basketbol ve voleybol liglerinde hem erkeklerde hem kadınlarda şampiyonluk yarışında. Daha ne olsun? Ama tribünlerden sesler yükseliyor: Başkan istifa! Neymiş, futbolda 6 puan geride ve 2. durumda olmasıymış. Sportif bilançonun dışında öğrendiğimiz kadarıyla ekonomik açıdan da Fenerbahçe’nin bulunduğu durum diğer büyük kulüplerden daha iyi. Avrupa’nın dev kulüplerinin bile imreneceği bir sezon yaşanıyor. Ha bu arada ilave edeyim, aday olduğum federasyon başkanlığı seçimlerinde kulübün 7 delegesinden bana 1 oy bile çıkmadı! Maddi manevi bunca fedakârlığın ve başarının hakkı başkan için bu olmamalı. Bu gidişle spor kulüplerimiz başkan bulamazlar. Onun arkasına saklanan, kulüp sayesinde vitrine çıkabilen yönetici sayısı da o oranda artar. Bence Ali Koç hatalarıyla sevaplarıyla saygıyı ve hürmeti hak ediyor. Basketbol Federasyonu’nu unuttuğumu sanmayın. Son yazımın başlığı ‘Basketbol Federasyonu ne iş yapardı?’ydı. Dostlarımın haklı uyarısı sonucu bu başlığı izninizle değiştirmek istiyorum. ‘Basketbol Federasyonu’nda kim ne iş yapar!’. Evcil hayvanları rahatsız olmasın diye sokakta yaşayan köpekleri federasyon çalışanlarına toplatan mı ararırsın... Vale hizmeti alan mı ararsın? (çok yakında iyi köpek dolaştıran aranıyor ilanı bile verebilirler). Çoğu kararı Tahkim’den dönen hukuk kurulundan tutun, kendi hakemini bile aslanların ağzına atan MHK’ye kadar ne ararsan var. İletişimi ancak kendini savunma organı olarak gören bir yapı var karşımızda. Bayram alışverişine gitmeye gerek yok! Bir de küçük soru... Milli Takım olsa anlarım ama kulüplerimizin Avrupa kupası maçlarına kafile oluşturarak gidenlerin masrafı federasyon bütçesinden mi karşılanıyor? Hepinize iyi bayramlar.

