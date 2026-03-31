Cumhuriyet Gazetesi Logo
BİDEV ve ‘idik’ler
Erman Kunter
Son Köşe Yazıları

31.03.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Geçen hafta cuma günü AKM’de kısa metrajlı spor filmleri festivali yapıldı. BİDEV’in (Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı) öncülüğünde yapılan “1981 Basketbol” adlı filmi büyük ilgiyle izledik. Türk basketbolunun herkesçe bilinen dönüm noktasını çok güzel, duygusal röportajlarla süsleyen ve yöneten Mehmet Altıoklar’a tebrikler. Bu filmden sonra, hayatta olan basketbolcu ağabeylerimizin hikâyelerini, röportajlarını ve kadın basketbolunun doğuşundan bugünlere gelişini anlatacak olan 2 projenin startı verildi. Herkesin bildiği gibi ülkemizin arşivleme konusunda büyük eksikleri var. O yüzden hakikaten “iğneyle kuyu kazmak” ancak bu meşakkatli çalışmaları anlatabilir.

Bir gün önce de basketbolumuzun duayen isimlerinden Yalçın Granit’i anlatan kitabın aynı yerde tanıtımı vardı. Oğlu Ali Granit’in büyük çabasıyla çok güzel bir çalışma olmuş. Güzel günlerden bahsettik. Ama her zaman olduğu gibi kendini basketbol ailesinden görmeyen muhterem federasyonumuzdan hiçbir katılım olmadı! Bana tuhaf geldi acaba siz ne dersiniz? Ne idiği belirsiz “dalkavuk akıl hocalarının” sayısı artmaya başladı galiba...

Gelelim medarıiftiharımız hakemlerimize! Son lig maçında Anadolu Efes’in koçu Pablo Laso, 2. teknik faulden diskalifiye oldu. Bir koça bu kadar kolay 2. teknik faul çalınır mı? Çalınır elbet, siz oyunu bilmeyen, hakemliği söz dinlemek sanan kişileri sahaya salarsanız olacağı işte budur. İyi hakem sahada kurallar dahilinde maçı yönetir, oyunun bir parçasıdır ama başrol oyuncusu değildir. Gördüğüm kadarıyla bizde hakem eğitiminin sorumluları bunu unutmuşlar. Esas çocuk sensin demişler onlara. Ne kadar büyük bir yanlış. Aslında son yıllarda iyi hakem yetişmemesinin sebebi don ve hava şartları değil. Bunların idiği belli: MHK’nin ta kendisi. Geçenlerde bir maç seyrettim. Son yıllarda uluslararası arenada tek hakemimiz maçı yönetmekten ziyade yanındaki 2 arkadaşının hatalarını örtmeye çalıştı. Hakemlerimize tavsiyem ligimizin sonuna yaklaştığımız bugünlerde özellikle Play-Off sıralamasında ve düşme mücadelesinde bırakın başrol oyuncusu olmayı, oyuncular ve teknik kadrolar kaderlerini çizsinler!

İlgili Konular: #anadolu efes #basketbol #hakem #MHK #BİDEV

Yazarın Son Yazıları

