Erman Kunter
11.02.2026 04:00
Geçen haftanın basketbol kamuoyunun gündemi All Star seçimleri ve Fenerbahçe-Galatasaray derbisiydi. Banvit’ten yetişen Alperen ve Göktürk’te topla tanışan Adem Bona, NBA’da mücadele eden iki gencimiz. İkisi de her geçen gün oyunlarını geliştiren ve bize gurur veren oyuncular oldu. Alperen için ayrı bir başlık açmak gerekiyor. Yalnız sahadaki performansını değil, sosyal olarak da kendini geliştirmesi benim için çok değerli. Geçen hafta kadın hakeme uygunsuz sözler sarf edip oyundan atılmıştı. Maçtan sonra hakemden özür dilemesi güzel bir davranış oldu. NBA’da en değerli 30 oyuncu arasında artık onun adı da geçiyor. İlk etapta All Star’a seçilemedi ama Kanadalı Shai Alexander’ın sakatlığı sebebiyle yabancılar takımında kendine yer buldu. Birinci turda seçilememesinin sonucunda moral bozukluğunun bu tatsız olaya yol açtığını düşünüyorum. Bana göre özür dilemesi onun artık olgunlaşmaya başladığının bir göstergesidir.

Niye ilk seçimde kendine yer bulamadı derseniz bu konuyu açmaya çalışacağım. Halk, koçlar ve medyanın oylarıyla ilk beşler ile takımlar oluşuyor. Alperen’in gördüğüm kadarıyla hücum performansı ve rakamları çok iyi. Ancak savunmasını geliştirmesi şart. En çok eleştirilen yanı bu oluyor. Rakip takımlar özellikle de ikili oyunlarda onun bu zaafının üstüne gidiyor. Koçu da bu eksikliğini basın toplantılarında vurguluyor. Oyun bilgisi ve zekâsı çok iyi. Sıra savunmasına biraz daha ağırlık vermeye geldi.

Gelelim derbiye; Euroleague’de çift maç haftasından çıkan Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray’ı son topa kalan maçta yendi. Kendi sahasında oynasa ibre Galatasaray’a döner miydi, kim bilir? Sahada mücadele vardı. Yorgun Fenerbahçe’ye maça iyi hazırlandığını gözlemlediğim Sarı-Kırmızılılar çok direndi. Hele son çeyrekte hem de deplasmanda 10 sayıdan geri geldiklerini düşünürsek takdiri hak ediyorlar. Ama sahadaki mücadelelerine maç sonu yaptıkları açıklama gölge düşürdü. Hakemler açısından iyi veya kötü idare edilen bir maç olup olduğunu bilmem ama izlediğim kadarıyla maçın sonucuna bir etkileri olduğunu düşünmüyorum. Etkileri olsa 10 sayıdan geri gelinir miydi? Sahada varını yoğunu ortaya koyan Galatasaray takımı iyi yolda. Sahadaki bu mücadeleyi sis bombası atarak saptırmayalım.

