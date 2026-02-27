Euroleague’de Fenerbahçe Beko fırtınası devam ediyor. Temsilcimiz arayı açarak liderliğini sürdürüyor. Takımın kimyası oturmuş ve roller paylaşılmış durumda. Çok büyük bir aksilikler dizisi olmazsa çeyrek finalde saha avantajını alacaklar gibi görünüyor. Melli’nin sakatlığı son Partizan maçında biraz kendini hissettirdi gibi geldi bana. Ama özellikle Euroleague çaylağı, birkaç pozisyon oynayabilen Tucker’ın ve Baldwin’in katkıları her geçen gün Fenerbahçe’yi şampiyonluğun en büyük adaylarından biri durumuna getiriyor. Diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise yanlış kadro kurulumunun faturasını ödüyor. Ara, üstteki takımlarla gittikçe açılıyor. Kimse yeni koç Laso’ya fatura çıkarmasın. Oyun kurucusuz takım olmaz. Sakatlığı süren Larkin’e sezon başında bir yedek alınmaz mı?

Gelelim ülkemizin basketboluna. Tuhaf şeyler olmaya devam ediyor. Ömer Faruk 8 yıl önce milli takıma izinsiz katılmadığından bir ceza almıştı. Şimdi bu cezanın kaldırıldığını öğreniyoruz. Bundan önce aynı şekilde Türklük statüsünü kaybeden Larkin ve Wilbekin affedilmişlerdi. Bu gibi durumlara düşmemek için kamp ve maç programını önceden oyuncuların önüne koyarsınız ve bir nevi kontrat imzalarsınız. En azından kimlerle yola çıkacağınızı öğrenirsiniz. “Her ne olursa olsun maksat kazanmak” derseniz kaos çıkar. Milli Takım kutsaldır. Yapboz şeklinde devam edersek sonumuz yine hüsran olur. Takımımız son şampiyonada 2. oldu. Biz o turnuvanın en iyi ikinci takımıydık. Şu anda Avrupa’nın en iyi 2 takımından biri değiliz. Olabilmek için prensiplerden ödün veremeyiz.

Bölgesel ligin çok önemli olduğunu söylemekten dilimizde tüy bitti. 85- 90 milyonluk ülkemizde rica minnet 30 tane takım bölgesel lige katılıyorsa bu işte bir yanlışlık var. 2.5 aylık bir sezonla basketbolu ülkeye nasıl yaymayı başarırız? Eskiden 90-100 takım vardı. Semt takımları bile vardı. Bölgesel takımlarının en büyük sorunu ekonomik. Sponsor arayışlarının 2.5 aylık bir sezon yüzünden sonuçsuz kaldığını duyuyoruz. Hâlbuki 6 aylık bir sezon olsa, kulüplere sponsor bulmada yardımcı olur diye düşünüyorum. Son günlerde federasyonun bir sürü sponsorluk anlaşmaları yaptığını medyadan öğreniyoruz. Bu kaynakların en azından bir kısmının bölgesel lig organizasyonuna harcayacak mıyız? Kim bilir? Bu anlaşmaları ticari sır değilse (!) spor kamuoyuyla paylaşmak gerekir herhalde...