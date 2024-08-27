Federasyon seçimleri

27 Ağustos 2024 Salı

Sporda harcadığımız paranın karşılığını alamıyoruz. Olimpiyatlar bize bir kez daha bunu gösterdi. Ferdi sporlarda İstanbul, Ankara belediyelerinin ve Fenerbahçe’nin katkılarıyla biraz kıpırdadık. Galatasaray ve Beşiktaş’ın bundan sonra bu işlere daha fazla yatırım yapacağını tahmin ediyorum.

Ama önümüzde çok önemli bir engel var. Bildiğiniz gibi Olimpiyatların bitmesiyle beraber 3 ay içinde spor federasyonlarında seçimler yapılacak. Bu yönetmelik gereği. Havada iddialar uçuşmaya başladı bile. Son Olimpiyatlardaki başarısızlığın sebebi bana göre, liyakatsız ve atanma ile göreve gelen yöneticiler olduğudur. Şimdi de aynı senaryo sahneye konulmaya çalışılıyor. Tavşan adaylardan tutun, uygun delege yapısının belirlenmesine kadar her türlü çalışmanın yapıldığı spor kulislerinden sızıyor.

Ne hikmetse! “Hep aynı kişilerin” kura çekimiyle belirlendiği bir ortamda federasyon seçimlerine doğru gidiyoruz. Verdiği hiçbir sözü tutmayan başkanlardan tutun bundan önceki seçimde birbirine rakip olup şimdilerde menfaat icabı birleşen (birbirlerini kıyasıya eleştirdiğini unutan) Ankara’da yukarılarda tanıdıkları olanlar veya olduğunu söyleyen adaylar sahaya çıkıp oy isteyecekler. Kapı kapı dolaşıp oy isteyeceğinize önce sporu nasıl kalkındırırız diye projeler üretiniz.

Spor kulüplerine buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Seçim yaparken liyakatlı, gönülden çalışacağına inandığınız, ciddi projeleri olan ve hiçbir menfaat gözetmeyen kişilere öncelik veriniz. İlgili olduğu spora hizmetten başka hiçbir düşüncesi olmayan ve milli takımlar başarısız olduğu zaman kahrolan bu insanların yolunu açın.

Ha bu arada basketbolun son durumunu unuttum sanmayın. Yıkılıp yeniden yapılan salon projesinden başka hiçbir argümanı olmayan federasyonumuz, U16 Kız Takımımız küme çıksın diye organizasyonu ülkemize aldı. Ama yine beceremedik. Dünya 53.’sü İngiltere’ye yenildik. Ve maalesef 2. Lig’de kaldık. İki kulüp takımımızın final oynadığı kadınlar Euroleague’den sonra ne kadar büyük tezat oldu. “Hele bir yeni salon bitsin bak nasıl basketbolu yükselteceğiz” derseniz kimse size inanmaz!